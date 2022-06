Mint ismeretes, novemberben a Fidesz-KDNP szerint életveszélyes állapotban adták át az utcát, hiszen akkorra még nem készült el a járda, folyamatosan dolgoztak a kivitelezők és a munkagépek úgy, hogy nem határolták le a munkaterületet. A gyalogosok kénytelenek voltak a sáros, egyenetlen talajon munkagépeket, árkokat, törmelékeket kerülgetve haladni.

Chovanecz Kata önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a bicikliút valójában egy vízibicikliút lett, hiszen nem sikerült megoldani jól a csapadékvíz elvezetését, az rendszeresen a biciklisávban állt meg. Most pénteken a képviselő arról számolt be közösségi oldalán, hogy bár kijavította a kivitelező a hibát, ám igen foltosra sikerült így az út, pedig szerinte a város egybefüggő aszfaltfelületet rendelt meg. Ugyanakkor bejegyzésébe odaszúrt egy költői kérdést: mit rendelhetett meg a város?