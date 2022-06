Egészen ámulatba ejtő kép tárulkozik azok elé, akik szombat és vasárnap délelőtt Szegeden, a Széchenyi téren járnak, vagy vasárnap kora délután a sándorfalvi Pallavicini kastély felé sétálnak, hiszen szebbnél szebb Jaguarok láthatóak mindkét településen.

Megyénkben tartották meg ugyanis idei találkozójukat a Magyar Jaguar Club tagjai, akik évről évre mindig más városban gyűlnek össze. Ezúttal Karaba György és Pintér Gábor meghívására Szegedet és Sándorfalvát választották a találkozó helyszínéül.

Lapunk kérdésére a megyei program főszervezője, Karaba György elmondta, mindkét településen néhány órát töltenek, és amíg az ott élők megtekintik az autóikat, addig ők a helyi nevezetességeket veszik szemügyre. Így például szombat délelőtt a szegedi dómban is látogatást tettek. De nemcsak a két város, hanem a környék érdekességeit is megtekintették a tagokkal – tette hozzá. Tehát a hétvégén Csongrád-Csanád megye útjain bárki találkozhat a "Jaguar konvojjal".

A clubtagok által összeért a múlt és a jelen. Volt, aki Jaguar E Type 4.2 típusú autóval érkezett, volt olyan is, aki Jaguar 420G-vel gördült be a Széchenyi térre, míg más egy Jaguar XJ6-al érkezett, de látható volt a téren egy Jaguar F-Type Coupe S AWD és egy Jaguar XF Sportbrake 25d AWD is.