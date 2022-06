Jól vannak a Maroslelén nemrég megmentett fiatal gólyák

– adta hírül közösségi oldalán a falu polgármestere, Drimba Tibor, miután meglátogatta a madarakat a Szegedi Vadasparkban. Mint röviden beszámoltunk róla, az elmúlt hetekben a marosleleiek aggódva követték nyomon a település kis gólyáinak sorsát a polgármesteri hivatal közelében lévő fészekben, az egyik szülőjük ugyanis elpusztult – tetemét a Rákóczi utcában találták meg, feltehetően áramütés érte.

Ez azért probléma, mert a gólyák felváltva gondozzák a fiókákat: az egyik őrzi, a melegtől óvja őket, míg a másik eljár vadászni. Így az a veszély fenyegetett, hogy a kicsik vagy éhen pusztulnak, vagy a kánikula végez velük.

Maroslele közösségi oldala

Az önkormányzat szakemberek segítségét kérte. Több telefonhívást követően a nemzeti park és az áramszolgáltató szakemberei jöttek el a fiatal madarakért a múlt hét elején, és emelőkosaras kocsival kimentették őket a fészekből, ami amúgy az egyetlen a faluban. Ekkor derült ki, hogy bár mindenki úgy vélte, három kis gólya lakik a fészekben, valójában négy volt ott. Valószínűleg az utolsó pillanatban sikerült megmenteni őket. A Szegedi Vadasparkba kerültek, hogy ott meggyógyítsák, felerősítsék őket.

Drimba Tibor már a múlt héten telefonon érdeklődött a Vadasparknál a gólyák sorsa iránt, és felajánlották neki, hogy látogassa meg őket személyesen. A falu első embere erre hétfőn kerített sort.

Örömmel tapasztaltam, hogy a kis madarak egészségesek és az elszállítás óta nagyot nőttek

– mondta. Nagy élmény volt számára, hogy közvetlen közelről figyelhette, sőt meg is etethette őket. Magánemberként felajánlotta, hogy amennyiben szükséges, támogatást nyújt a madarak ellátásához, a vadasparki gondozók azonban azt mondták, erre nincs szükség.

Arról is beszéltek, hogy tájékoztatást adnak arról is, amikor a madarakat szabadon engedik, sőt elképzelhető, hogy a polgármester ennek is szemtanúja lehet majd.

Az egyedül maradt felnőtt gólya egyébként elhagyta az évek óta megszokott fészket, és most újat épít a községháza Petőfi utcai oldalánál, egy másik villanypóznán. A leleiek abban reménykednek, jövőre új párt talál és ismét fiókákat nevel majd.