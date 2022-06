Nem lehet egy népet, egy nemzetet úgy megalázni, mint ahogy az első világháború után a vesztes oldalra egyébként saját akaratán kívül kerülő Magyarországot megalázták. Európa azóta sem talál magára, a mai napig hiába küzd azért, hogy visszakerüljön a vezetők közé. Sőt, mindaz, ami most Ukrajnában történik, az is az elhibázott 20. század következménye – jelentette ki Toroczkai László, országgyűlési képviselő pénteken a határhoz közeli Délvidéki emlékparkban tartott megemlékezésen. A Nemzeti Összetartozás Napján a határ menti település idén is testvértelepülésével, Királyhalommal együtt emlékezett.