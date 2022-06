Fantasztikus 12 év után minden eddiginél nagyobb, történelmi felhatalmazást kapott a Fidesz-KDNP az ország kormányzására. Helyben és nemzeti szinten is legyünk elkötelezett támogatói annak az elvnek, hogy közös szenvedélyünk Magyarország. Ezt az együvé tartozást minden nap meg kell erősítenünk, így a június 26-i időközi önkormányzati választáson is Kiskundorozsmán – közölte pénteken Varga Judit igazságügyi miniszter.

Forrás: Kerekes Balázs

A politikus Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjével és Ruzsa Roland önkormányzati képviselőjelölttel Kiskundorozsmán, a Dísz téren tartott utcafórumot. Varga Judit az eseményen többek közt arról beszélt, hogy olyan világot élünk, amelyben az értékrendek felborulnak és sok dolog összevissza, de ebben a kaotikus világban a magyar kormány alternatívát tud adni más országoknak is.

A szuverenitás és az összetartozás hosszú távon meghatározza hazánkat. Április 3-án is jól látszott, hogy a magyaroknak helyén van az esze és a józansága. 3 millió 60 ezer szavazatot kapott a Fidesz-KDNP, és a népszavazáson arra kérdésre, hogy megvédjük-e a gyermekeinket, 3 millió 700 ezren válaszolták ugyanazt, egyetértettek az álláspontunkkal. Ez számomra is hatalmas erőt adott az ország Európai Unióban való képviseletéhez. Ami a választópolgárok szívén, az az én számon – emelte ki a miniszter.

Forrás: Kerekes Balázs

Varga Judit szerint a titkuk az, hogy nem felülről találják ki, hogy mire van szüksége a magyar embereknek, hanem őket megkérdezve döntenek az ország dolgairól, a családpolitikáról és az uniós szankciókról is. Megjegyezte, Európában nem mindennapos, hogy egy ország, egy párt ilyen módon tudja érvényesíteni a nemzeti, konzervatív álláspontját. Hozzátette, az olajembargó atombombaként lebegett az ország felett, azonban a magyar kormány merte vállalni álláspontját, a magyar miniszterelnök a legvégsőkig kitartott, ennek pedig most más országok is élvezik a hasznát.

Forrás: Kerekes Balázs

Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője az utcafórumon arról beszélt, hogy Varga Judit igazi harcos, a küzdelmét és győzelmét már többször láthattuk az uniós bürokráciával szemben. Megjegyezte, bízik abban, hogy ilyen hitelesen képviseli majd a jövőben is az ország érdekeit a "brüsszelitákkal" szemben. Mihálffy azt mondta, fontos, hogy június 26-án annak a pártnak a jelöltje kapjon bizalmat a körzetben, amelyik az országot irányítja, mert az országgyűlési képviselő együtt tud működni a kormányzattal, az önkormányzati képviselő pedig azzal, aki a kormányzattal való együttműködés révén segíteni tudja Dorozsma fejlődését.

Ruzsa Roland képviselőjelölt elmondta, az elmúlt 12 év választ adott arra, hogy mire van szüksége Dorozsmának: közösségépítésre, valamint arra, hogy a fejlődés útján maradjon. Hozzátette, Mihálffy Béla rendkívül jó munkát végzett az eltelt 12 évben, ő pedig ezt az utat szeretné folytatni.