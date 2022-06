Koncertekkel, gyermekműsorokkal, jótékonysági sütivásárral várja az önkormányzat és a program szervezője, a Petőfi Művelődési Központ péntektől vasárnapig a nagymágocsiakat. Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere a szombat délutáni megnyitón örömmel állapította meg, hogy nagyon sok gyermek vett részt a programokon. Hangsúlyozta, ez hatalmas reménységre ad okot, hiszen egy település jövőjét mindig az ifjúság adja.

A falunapokra a délvidéki Kispiacról, Nagymágocs testvértelepüléséről is érkezett egy család. Ennek kapcsán a polgármester megemlítette, a nagymágocsiak és a kispiaciak közös gyűjtést szerveztek az ukrajnai háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai Mezőgecse település lakói javára. Egymillió forint értékű tartós élelmiszert, a krízishelyzetben elengedhetetlenül szükséges elektronikai és ipari eszközöket gyűjtöttek össze közösen, amiket már el is juttattak a kedvezményezett településre.

Az ünnepségen adták át a a Nagymágocs Nagyközségért kitüntetéseket is, amit idén négy személynek ítéltek oda. Gombosné Szabó Erzsébet a bajai tanárképzőn szerzett orosz-könyvtár szakos tanítói diplomát. Első állása Derekegyházon volt, majd Nagymágocsra került ahol 32 évig tanított, egészen nyugdíjba vonulásáig. Közben maga is tanult, 2004-ben mézeskalács-készítő szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd elvégezte a népijáték és kismesterségek oktatója képzést is.