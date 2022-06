Ötéves projektet zárt le a Korábban Érkeztem Dél-Alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány csütörtökön. A Dél-alföldi mentorházak és mentorhálózat kialakítására 1,2 milliárd forint pályázati támogatást kaptak, amelynek felhasználásáról konferencián számoltak be az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetben.

A rendezvényen Vitályos Eszter országgyűlési képviselő beszédét azzal kezdte: lekötelezettség és tisztelet jár mindenkinek, aki ebben a programban részt vett, hiszen 5 éve azon dolgoznak, hogy jobbá tegyék a koraszülöttek és családjaik életét.

A koraszülések száma nem csökken, átlagosan minden 10. magyar család érintett benne. Az alapítvány számukra hozott létre három mentorházat, egy mentorprogramot, konferenciákat szerveztek és szakmai anyagokat állítottak össze, illetve kiépítették a sorstársközösséget is. Országosan is hiánypótló tevékenységet végeztek, összhangban a kormány azon törekvésével, hogy a kívánt és tervezett gyermekek világra jöhessenek. Éppen ezért munkájukat a jövőben is igyekszünk támogatni – fogalmazott.

A projektet Monostori Dóra szakmai vezető mutatta be. Felidézte, hogy munkájukat egy megalapozó kutatással kezdték a SZTE közreműködésével, hogy megtudják, miként tudják a leghatékonyabban támogatni a koraszülő családokat. Ebből derült ki, hogy már a várandósság alatt foglalkozni kell a veszélyeztetett terhességben érintettekkel, illetve az is, hogy miközben a koraszülött gyermekek fejlesztésére már kiváló lehetőségek vannak, szükség van a szülők pszichés támogatására is.

Mostanra 236 sorstárs segítőnk van, akik 2018 óta több mint 10 ezer találkozást bonyolítottak le. Várandós támogató programunkkal pedig mostanáig több mint 2100 főt értünk el – sorolta.

Mindezek mellett létrehoztak család, szülő- és gyermektámogató programokat is, illetve állandó közösségi programjaik is vannak.

A rendezvény további részében szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők óvodapedagógusok érzékenyítéséről, a koraszülő családok sorstársi támogatásáról, de szó esett arról is, hogy az apák miként élik meg a koraszülőséget, illetve bemutatták a projektnek köszönhetően kiépült közösséget is.