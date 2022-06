A Tisza-parti közégben már hagyomány, hogy az egyház hittanos tábort szervez a gyerekeknek, így van ez idén is, rögtön a vakáció elején értékes programokat szerveznek a fiataloknak. Hétfőtől vasárnapig 40 diák táborozik a plébánián reggeltől estig, szerdán mi is ellátogattunk a táborba, ahol az újraélesztés lépéseit tanulták meg a gyerekek.

Fazakas Attila plébános lapunknak elmondta, fontosnak tartják, hogy a hittanórán kívül is találkozzanak a fiatalok és elmélyítsék a tudásukat. Hozzátette, a gyerekeknek szórakoztató programokat kínálnak, valamint a bűnmegelőzésről és a közlekedésbiztonságról is tanulnak, illetve az újraélesztés lépéseivel is megismerkednek. Emellett egyházi ifjúsági énekeket is tanulnak, melyeket közösen énekelnek majd a vasárnapi zárómisén, ahol a szülők is jelen lesznek – tette hozzá.

Tósaki Margit hitoktató arról számolt be lapunknak, az idei tábor jelmondata, hogy közösségben egymással és Krisztussal. A céljuk az, hogy közösséggé kovácsolják össze azokat a gyermekeket, akik egész évben iskolai közösségben vannak, de külön osztályba járnak. Az osztálytársaik töredéke hittanos, a táborban viszont mindenki keresztény – jegyezte meg.