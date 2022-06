Fejős Éva és Gyovai Helén járt hétfőn Szegeden. A Napfény Műteremben rendezett közönségtalálkozón telt ház várta a két sikeres írónőt, akik beavatták az érdeklődőket, hogyan születnek könyveik, illetve min dolgoznak mostanában. Gyovai Helén egyébként kicsit haza is tért, hiszen a ma már Torinóban élő, bloggerként ismertté vált Olaszmamma szegedi származású.

Fejős Éva írásait a Nők Lapja újságírójaként olvashattuk először, mostanra azonban már több mint 30 könyv is kikerült a kezei alól. Mint mesélte, sokáig csak saját szórakozására ontotta magából a történeteket, amikkel annyira nem foglalkozott, hogy akadt olyan is, ami 30 év után került elő, amikor édesanyja pakolászott. Tizennégy évvel ezelőtt egy kiadó felkarolta, egy ideje azonban már saját kiadóján keresztül jelenteti meg műveit. Itt ad lehetőséget olyan tehetséges íróknak is, mint Gyovai Helén, aki a Covid első hullámában meghirdetett írói kihívására jelentkezett és küldte be neki kéziratát. - Vallom, hogy mindenkiben van egy könyv, de én olyan írókat keresek, akik engem is szórakoztatnak - beszélt arról, hogyan választja ki saját szerzőit.

Forrás: Török János

A két írónőben közös, hogy mindketten imádnak utazni. Helén saját életéről és az olaszokról, valamint Itália rejtett kincseiről írta eddigi regényeit, melyek sok esetben útikönyvnek is alkalmasak. Mint kiderült, sokan éppen az ő könyvei alapján választanak olaszországi úticélokat, illetve kifejezetten ezek miatt keresnek fel bizonyos helyeket. Fejős Éva pedig minden történetét egy olyan országba helyezi, ahol már járt, mert mint mondta, neki egy történethez nem elég, hogy olvas az adott helyszínről. A párommal emiatt vannak néha nézeteltéreseink, mert ő szeret oda menni, ahol már tudjuk, hogy biztosan jól fogjuk érezni magunkat. Így viszont legalább mondhatjuk, hogy a munka miatt utazunk, most például Arubába, a flamingó szigetre, ahol a téli regényem játszódik majd - mosolygott. Gyovai Helén is elárulta, min dolgozik: ő a három önéletrajzi ihletésű könyv után most - ahogy ő fogalmazott - egy igazi regényt ír.

Forrás: Török János

A jó hangulatú beszélgetésen Helén beszélt még arról, hogyan változott a személyisége, amióta Olaszországban él, Fejős Éva pedig kitért arra, milyen nehéz a kis kiadóknak a mai könyvpiacon érvényesülniük. Mindketten elárulták azt is, ki olvassa el először új regényüket és milyen érzés az, amikor rajongóik hamarabb a kezükbe foghatnak egy-egy új könyvet, mint ők maguk. A közönségtalálkozót dedikálás zárta, illetve a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy akár 50 százalékos kedvezménnyel is vásároljanak az írónők könyveiből.