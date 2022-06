Kicsit nagyot hallok, ami furcsa lehet egy hifistától. Ez olyan, mint a vak szemtanú – jelenti ki a beszélgetés közepén beszélgetőpartnerem, nem kis derültséget okozva. Fontos már az elején tisztázni, hogy a hifista világ roppant középszerű alakja vagyok. Több százezer hozzám hasonló ma­­gyar zenebarát lehet, akik las­­san kihalnak. Minden a het­­venes évek végén, az általános iskola felső tagozatában, az iskolarádióval kezdődött. Hetedikes korom körül kaptam az első MK25-ös legendás kazettás magnómat – kezdett mesélni Horváth Zoltán szegedi újságíró, operatőr, szerkesztő, webmester és riporter. Ahogy manapság divatos mondani: mindenhez is ért.

Egy szép régi magnó, túl az esztétikai élményen, a nagyon szép hangzáson, mentálisan ad egy semmivel nem pótolható élményt.Horváth Zoltán, szerkesztő-riporter

Forrás: Karnok Csaba

Kósza ötlet volt

Zoltán most, több évtized elteltével is kazettás és orsós magnót használ. Amikor megérkeztünk, éppen Mike Oldfield Tubular Bells II című albumát hallgatta. Szigorúan fejhallgatóval, mert a panelban nem szeretné zavarni szomszédait. Azt mondja, a Covid idején egy kósza ötlettől vezérelve kezdte el előszedni a kazttás magnóit.

– A zene- és hifirajongók kö­­zötti vita tárgya, hogy a digitális zene mellett, amely akár egy közepes mobiltelefonnal, jobb erősítővel, hangfallal vagy fejhallgatóval is kiváló minőségben elérhető, van-e még értelme az analógnak, vagyis vinylnek, kazettának, szalagnak. Soha nem kapunk egyértelmű, mindent eldöntő választ. A bölcsebbek, például én, hallgatok digitális zenét, és kicsiben gyűjtögetek analóg eszközöket. Egy szép régi magnó, túl az esztétikai élményen, a nagyon szép hangzáson, mentálisan ad egy semmivel nem pótolható élményt. Hallgatásuk közben tudom, hogy mérnökök tucatjainak munkája, bonyolult mechanika, mozgó alkatrészek, elektronika gondoskodik a ze­­nei élményről – magyarázza lelkesen.

Fölösleges, de szerethető

Zoltán azt mondja, a régi hifi­rajongók többsége évtizedek óta töretlenül gyűjtögeti, cse­­rélgeti a cuccait. Egy 15-20 ezer forintos Pioneer vagy Akai magnónak is lehet örülni, pláne ha esztétikailag és technikailag is rendben van. Szerencsére ha nem is könnyen, de még hozzá lehet jutni a szükséges alkatrészekhez, vagy éppen szerelőkhöz, akik rendbe rakják a régi, megkopott eszközöket. Két évvel ezelőtt még csak egy olcsó lemezjátszóm, kazettás magnóm volt, a pandémia keltette vákuumban kanyarodtam ismét vissza a minőségi zenehallgatáshoz. Azóta hazakerült néhány teljesen fölösleges retró, de nagyon szerethető, szerintem szép és jó magnó, lemez, kazetta – mutatja az egyik készüléket.

Történetek cukron keresztül. Nagyillés János azt mondja, számára ez nem szenvedély, hanem rendszeresség, ami ez élet egyfajta lenyomata.

Forrás: Karnok Csaba

Az élet lenyomata

Innen kávézni indultunk to­vább. Rengeteg utazás, rengeteg kávézás, de a kávéhoz én sosem ittam cukrot, hanem eltettem – kezdi a beszélgetést Nagyillés János, a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszékének docense. – Készültem, elkezdtem kipakolni az asztalra minden fajtából egyet, és rájöttem, hogy el tudnék velük mondani egy történetet, de összekeverednek, csakúgy, mint a fejünkben az emlékek – elmélkedett a cukros tasakokba rejtett történetekről a docens, aki a kétezres évek eleje óta, tehát közel húsz éve hódol különös gyűjtőszenvedélyének, és a mai napig elteszi a kávé mellé kapott cukrot. Bár ezzel a kifejezéssel nem teljesen ért egyet. Azt mondja, neki nincs szenvedélye. – Ez nem az, én csak rendszeres vagyok ebben a dologban, de nem őrülök meg, hogy utánamenjek a neten. Ez nem fejlődött tovább. Van egy barátom, aki matchboxot gyűjt, neki szó szerint azzal van tele a háza. Nálam ez az élet egyfajta lenyomata.

Függés alakulhat ki

Csizmadia Dóra Dalma diplomás pszichológus honlapján azt írja, a gyűjtők kötődnek a tárgyaikhoz, és a gyűjtésre birtoklási vágy sarkall­ja őket. Ez a tevékenység elégedettséggel, büszkeséggel töltheti el a személyt, biztonságérzetet adhat. A különleges tárgyak gyűjtése során különlegesnek érezzük magunkat. Függés alakulhat ki, ha a mindennapokban fontosabbá válnak a tárgyak, mint a szeretteink, az emberi kapcsolatok, a minket körülvevő világ, a realitás. Lehetséges, hogy a függő elviselhetetlenül stresszesnek, kiszámíthatatlannak érzi az életét, és a tárgyakkal való törődésbe menekül.