Algyőn ismét megünnepelték az év legrövidebb éjszakáját a Tájházban. Szent Iván éjjele nemcsak az év legrövidebb, de a legvarázslatosabb éjszakája is, egy különleges alkalom, amikor valami különlegeset kell csinálni. Délutántól hajnalig kell készülnie szombaton, hiszen a színes programok ilyen hosszan tartanak a Szent Iván éji tűzugrás alkalmával.

Szombaton délután 3 órakor ragadtak fakanalat, vagyis inkább grillrácsot azok a versenyzők, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek azon a grillversenyen, amit az Algyői Tájházban rendeztek a Szent Iván Éjjelének ünnepén.

Forrás: Sándor Judit

Hunfalvi Mária és családja ekkor még nyugodtan ült az asztalnál, mert - ahogy időközben megtudtuk tőlük – este 6 órára kellett elkészülniük az ételekkel. Ők úgy döntöttek, hogy tarját sütnek tárcsán. Hunfalvi Mária azt nem árulta el, hogy milyen fűszerekkel pácolta be a húst, azt mondta, hogy az titok. Azt viszont elmondta, hogy süt még hozzá hagymát, és tükörtojást is tállal majd az ételhez. Nem messze tőlük már izgatottabbak volt a Smokeing csapat tagjai, aki egy saját maguk készítette smoker-ban készítették el a természetesen titkos fűszerezésű húst, amiből végül szendvics készült. A szervezők egyébként azt kérték, hogy a tálaláson legyen valami piros, a szerelem jegyében.

Forrás: Sándor Judit

Négy órakor pedig már kinyitott a Jósda is, ahol a bátrak beletekinthettek a jövőbe. Molnár Szabina azt mondta, hogy ő ezt a lehetőséget inkább kihagyja, jobb az szerinte, ha az ember nem tudja, hogy mi vár rá a távoli jövőben. A jóslás mellett persze idén is volt bábelőadás, Magic Show- bűvészbemutató, élőzenés táncmulatság, Hestia Tűztánc Show; és persze az elmaradhatatlan ugrálóvár is. Az algyői mulatság éjjel egy óráig tartott, a fináléja a tűzugrás volt.

Aki pedig a nagy melegben megszomjazott, találhatott magának hideg sört, vagy éppen fröccsöt és üdítőt.