Felbecsülhetetlen értékű képek



Bosch-kiállítást csak a világ legnagyobb múzeumai mernek tervezni, olyan intézmények, amelyek maguk is rendelkeznek a németalföldi mester egy-két művével – mondta a budapesti tárlat sajtóbemutatóján áprilisban Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. A tárlat az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb Bosch-tárlata a a világon. A főművek közül látható többek közt A bolondok hajója, A szemfényvesztő, és Bosch egyik legismertebb műve – A gyönyörök kertje mellett, amely soha nem hagyhatja el a madridi Pradót –, az Utolsó ítélet triptichon is. Szintén megtekinthető a Túlvilági látomások-sorozat két darabja: A pokolba vezető folyó és Az üdvözültek mennybemenetele. A bemutatott anyag biztosítási összértéke hivatalosan egymilliárd euró. Bosch képei valójában felbecsülhetetlen értékűek, hiszen nem elérhetők a műtárgypiacon, de egy-egy képe önmagában is több százmillió dollárt érne.