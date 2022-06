Szegedi hírek 1 órája

Légtérzár az uszoda fölött, le is lőhetik a drónokat

Légtérkorlátozást vezetett be a rendőrség a Tiszavirág Sportuszoda környékén. Ezt azt jelenti, hogy aki arra reptet egy drónt a tiltás időszakában, a járművet le is lőhetik. Erre a vizes világbajnokság miatt van most szükség.

Fotó: Ujvari László

Fotó: Ujvari László

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság légtérkorlátozást vezet be a Nemzetközi Úszószövetség és a Magyar Úszó Szövetség szervezésében megrendezett vizes világbajnokság Szegedi helyszíne közelében – közölte a rendőrség. A korlátozás nem folyamatos. Június 20-a és június 25-e között naponta 17 óra és este fél 11 között, június 26-án és 27-én 16 és este fél 9 között, június 28-án és 29-én 13 óra és szintén este fél 9 között, június 30-án és július 1-jén pedig 16 óra és este fél kilenc között nem szabad például drónt reptetni az uszoda környékén. A rendőrök azt ígérték, hogy munkatársaik folyamatosan figyelni fogják a légteret, és ha olyan drónt vesznek észre, amelyiknek nincs engedélye, azt a jogszabályoknak megfelelően földre kényszerítik. Erre pedig vannak megfelelő eszközök. Zavarhatják a drón frekvenciáját, de akár a szó legszorosabb értelmében le is lőhetik, egy erre kifejlesztett eszközzel. Az engedély nélküli légtérhasználat egyébként jogszabályt sért és minden esetben szankciót von maga után. Tilos a körön belülre repülni a versenyek ideje alatt. Fotó: police.hu A drónok terjedése és ennek nyomán a légtér egyre nagyobb leterheltsége, illetve a személyi biztonság igényli a drónhasználat szabályozását - jelentette ki korábban Bunya Tamás, a Készenléti Rendőrség légirendészeti szolgálatának drónszakértője. Ezért a polgári repülésekkor is kötelező a drón bejegyzése, a pilótajogosítvány megszerzése, a repülést támogató MyDroneSpace mobil applikáció használata, felelősségbiztosítás kötése, illetve lakott terület feletti repülés esetén légtérhasználati engedély megszerzése - közölte a rendőr százados. Hozzátette, tilos a drónok használata kiemelt infrastruktúrák, védett katonai, rendvédelmi objektumok, illetve külképviseletek közelében. Bunya Tamás elmondta: a polgári drónhasználatot európai uniós rendelet, illetve hazai jogszabály határozza meg. A korlátozások pedig azért is szükségesek, hogy az egyre telítettebb légtérben minden állami és civil szervezet el tudja látni a feladatát.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik