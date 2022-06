A hétvégén tartották a IX. Levendula és Rózsa Napokat a szegedi Füvészkertben. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a rózsák most is háttérbe szorultak, minden a levendula körül forgott. A rendezvényen vasárnap késő délelőtt is sokan voltak, általában családok érkeztek. Ebben az évben is volt kirakodóvásár, ahol még levendula illatú boszorkányfigurát is lehetett venni, de kint volt a már jól ismert gumicukorárus is. Aki pedig már mindent megtudott a gyógynövényes gyógyhatású teákról, illatozó természetes alapanyagú szappanokról, illóolajokról és szörpökről, az különféle szórakoztató programokkal szórakoztathatta magát.