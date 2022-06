Karbantartás miatt lezárják az autósok elől a Belvárosi hidat most vasárnaptól egészen július 12-ig – közölte a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Azt írták, hogy kicserélik a dilatációs elemeket, amikre egyébként a hőtágulás miatt van szükség. Ezen kívül pedig kijavítják a kerékpárút és a járda hibáit is. Annyi autó használja a hidat, hogy a dilatációs gumiágyazat több helyen sérült, ezért szükséges a beavatkozás, amivel az is jár, hogy az aszfaltot is lecserélik.

Két ütemben dolgoznak majd: június 25-e és június 30-a között a Szeged – Újszeged irányban, június 30-a és július 12-e között pedig az Újszeged – Szeged irányban.

A javítási munkák miatt forgalomkorlátozásra is szükség van. Ezért az említett időszakban a hídon csak a tömegközlekedési és a hulladékszállító gépjárművek, taxik, gyalogosok, és a forgalmi sávban a kerékpárosok közlekedhetnek. A fel nem sorolt gépjárművek a Bertalan-hídon tudnak kerülni. A dilatációhoz legutóbb 2009-ben nyúltak ennyire hozzá. Akkor is tönkrementek a hőtágulást kiküszöbölő szerkezetek, nem várhatott a javítás, 2009-ben dilatációt megszüntettek, 3-at újra cseréltek.

A híd lezárását követően több alkalommal is teljesen beállt Szeged közlekedése, az átjutás – a város másik tiszai átkelőjén – a terelőútként kijelölt Bertalan-hídon fél-háromnegyed órát vett igénybe.