Maximum 50 liternyi üzem­anya­got tankolhatunk június 24-től a Mol- és az OMV-töltőállomásokon a hatósági áras üzemanyagokból, sőt a Mol lapunkat arról tájékoztat­­ta, hogy náluk a piaci áras benzinből vagy dízelből sem lehet ennél többet tankolni. De vannak olyan benzinkutak, ahol még ennél is alacsonyabb határt szabtak.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője arról számolt be a Délmagyarországnak, hogy míg a Lukoil maximum 20 litert, addig a magánkézben lévő töltőállomások még ennél is kevesebbet, 5-10 litert engednek tankolni a hatósági áras üzemanyagokból. Jelezte, a töltőállomások tulajdonosai azért döntöttek így, hogy megelőzzék a még nagyobb üzemanyaghiány kialakulását az országban.

Hozzátette, hetente 500-700 kút lefogy hazánkban, júliusban pedig még nagyobb dömpingre számítanak, nemcsak a nyaralók miatt, hanem azért is, mert ekkor már minden mezőgazdasági munka beindul. Természetesen a mezőgazdasági gépekbe sem lehet 50 liternél többet tankolni a hatósági áras üzemanyagból, akinek ennél többre van szüksége, edényzetben tud vinni, de csakis piaci áron, hiszen a kannák honosságát nem lehet igazolni – hívta fel a figyelmet.

A szakértő közölte, a mennyiségi korlátozást bevezető töltőállomások a napokban fo­­lyamatosan átállítják a normál kútoszlopokat, így az elért maximum mennyiség után nem tudunk majd többet tankolni.

Lapunk megkeresésére a Mol arról számolt be, hogy a nyári időszakban jelentősen megugrik az üzemanyag-fogyasztás, az év eleji időszakhoz képest akár 30-40 százalékkal is na­gyobb lehet. Ezt tetézi most a külföldi üzemanyag-behozatal jelentős csökkenése. A Mol ezért indokoltnak látja az óvatosságot, emiatt döntött az 50 literes limit mellett, ami egy átlagos autó egyszeri tankolását fedezi. Hozzátették, a limitet aszerint határozták meg, hogy mi az a mennyiség, ami a lakossági felhasználók számára elegendő, a jellemző átlagos tankolást fedezi vagy meghaladja.

Kiemelték, a Mol célja az, hogy minden vásárlót ki tudjon szolgálni, és biztosítsa a töltőállomások zökkenőmentes működését. Figyelmeztettek, ha a jármű üzemanyagtartályába, illetve a kannába egyszerre tankol a sofőr, akkor a tankolás teljes mennyiségére a piaci árat kell megfizetni.

Ha valaki 50 liter felett tankolt, mert a kútoszlop átállítása még nem történt meg, akkor természetesen az 50 liter feletti tankolására is hatósági árat al­kalmaznak nála, amennyiben jogosult rá. Ha valami miatt mégis a piaci árat kellett kifizetnie, akkor a Mol ügyfélszolgálatán érdemes jelentkezni, haladéktalanul kártalanítják.