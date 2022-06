Nem szokatlan jelenség, ha fil­­mes stáb keresi fel a belváros nádfedeles házait, de arra, hogy szimfonikus metál szóljon a fehérre meszelt vályogfalak között, még nem volt példa. Az Uneksia klipforgatása alatt ez is megtörtént: a történet képi világában a modern keveredik a hagyományossal, a herceg pedig nem fehér lovon, hanem motoron érkezik.

A csodák sötét ládikája

Akárhányszor hallgattam vagy játszottuk a Nightwish Dark chest of wonders című számát, én mindig néptáncosokat láttam a lelki szemeim előtt. Van egy olyan lüktetése ennek a dalnak, ami azt az érzést ébresztette fel bennem, hogy én erre el tudnék képzelni magyar néptáncot – mesélt legújabb dalválasztásukról Gyöngyössy Orsolya, az együttes énekese. Aztán lefordítottam a dalszöveget. A Nightwish szövegei mélyértelműek, sokféle értelmezési lehetőséget hagynak nyitva: innen jön a népi környezet és a néptáncosok. A szöveg egy olyan ablakot említ, amelyen egy gyermek kilép az éjszakába, és kezdetét veszi egy új élet. Bennem ki­­alakult egy olyan értelmezés, amelyben ezt a küszöbállapotot, a valamin való átlépést, a változást emeltük ki vezérmotívumként. Ezt alakítottuk át egy lány történetévé, aki egy kissé zsarnoki természetű apjával él, ebből a helyzetből pedig a szerelem emeli ki – vázolta röviden a klip történetét az énekesnő.

Forrás: Gulyás Rebeka

Fontosak a szereplők

A stáb két napot forgatott a Belsővárosban, reggeltől este 10-ig dolgoztak, helyszínként pedig a Gyökér utcai Tájházat és a Fafaragó ház udvarát használták.

Jó hangulatban telt a forgatás, a színészek is élvezték a közös munkát. A lány szerepét kifejezetten Tóth Tamarára írtam, a saját démonaival küzdő apát pedig Farkas Zoltán formálja meg. A fiút Oláh Dániel alakította volna, de ő a forgatás napja előtt sajnos megbetegedett, helyére pedig egy nap alatt ugrott be Petre Ricard, aki szintén remekül hozta a karakterét. Kulcsfontosságúak a szereplők, ők viszik a hátukon a történetet – tette hozzá Gyöngyössy Orsolya.

Nagyon csongrádi

Az énekesnő elmondta, fontos számukra a szülővárosuk, ezért is választották Csongrádot a klipforgatás helyszínéül.

A Nightwish kicsit magyaros is lett ezzel a klippel, és nagyon csongrádi. Törekszünk arra, hogy megmutassuk, honnan jöttünk, ezzel is kifejezzük a városunk iránt érzett szeretetünket. Bízunk abban, hogy a város­imázst is emeljük ezzel. A Ghost love score című dalhoz készült videónkat, amiben a Fahíd is szerepel, már tizennyolcezren látták a világ minden tájáról: sokan írtak nekünk, hogy érdekesnek találták, és hol látható ez a híd. Most is ebben bízunk, hogy egy váratlan érdeklődést tudunk kelteni a város iránt – mondta el lapunknak az énekesnő.