Darabjaira szedték és összefirkálták az éjjel Ruzsa Roland önkormányzati képviselőjelölt (Fidesz-KDNP) választási plakátjait. Lapunknak az ott élők az eset kapcsán azt nyilatkozták, hogy őket is megdöbbentette a vandalizmus, hiszen Dorozsmán egy összetartó közösség él és bár előfordul, hogy a vélemények nem egyeznek, de ilyen rongálásra és gyűlölködésre sosem volt példa.

Hozzátették, ők ebből nem kérnek, továbbra is egy békés, nyugodt településrészen szeretnének élni.

Fotó: DM

Mint ismert, Szeged 1-es számú választókörzetében most vasárnap lesz időközi önkormányzati választás. A képviselői székért induló Ruzsa Roland a rongálás kapcsán lapunknak elmondta, ahogyan a kampány alatt is tette, úgy a jövőben is a támadások helyett a tervek megvalósítására és a békés együttműködésre helyezi a hangsúlyt. A dorozsmaiakkal közösen szeretné építeni Kiskundorozsmát.

Megjegyezte, rengeteg támadást kapott és kap a kampány alatt, de a dorozsmaiak támogatása és szeretete segít neki átlendülni ezeken.