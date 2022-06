Az orosz–ukrán háború az élelmiszer-ellátásban jelentős hiányokat okoz globális szinten, ami egyes országokban megfigyelhető már a búzánál, a lisztnél, az étolajnál és a mustárnál is – erről Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője beszélt az M1 aktuális csatornán.

Leszögezte, nálunk kevésbé érezhetők a világpiaci problémák, Magyarország ugyanis kiterjedt agráriummal rendelkezik, kevésbé szorul rá az élelmiszerimportra. A szakember arra számít, hogy ameddig a háború tart, addig hiány lesz bizonyos termékekből, továbbá az árak folyamatosan növekedni fognak. Arra emlékeztetett, a lisztet és az étolajat hazánkban államilag szabályozott, csökkentett áron lehet beszerezni.

Az elmúlt hetekben, napokban azonban egyre több üzletben jelentek meg figyelemfelhívó plakátok, amelyek szerint csak bizonyos mennyiséget lehet vásárolni a lisztből, a cukorból és az étolajból. Például az egyik nemzetközi kiskereskedelmi üzletlánc hazai boltjaiból csak 2 kilogramm lisztet és cukrot lehet hazavinni naponta.

Érdekesség azonban, hogy egy ennél jóval kisebb boltban, a gyálaréti ABC-ben is ez a mennyiséghatár, ott a pénztárnál kihelyezett papír szerint olajból csak 2 litert lehet vásárolni. A bolt dolgozói lapunknak elmondták, egyelőre nincs jelentős készlethiány, liszttel és cukorral is ki tudják szolgálni a vásárlókat, viszont a nem hatósági áras ecetből, sóból, mustárból és borsból hiány van a piacon.

Ezekre még nem szabtak ki mennyiségi korlátozást, de szerintük más boltokban is számítani kell majd arra, hogy nem kapunk egyből ezekből a termékekből, mert most hosszabb időbe telik a beszerzés, és ront a helyzeten, hogy a vásárlók indokolatlanul halmozzák fel a tartós élelmiszert.

Betértünk a Rókusi körúti Mini-ABC-be is. Ott a tulajdonos azt mondta, náluk nincs mennyiségi korlátozás, mivel a környéken több nagy üzletlánc boltja található, így sokan ott veszik meg a lisztet és a cukrot is. Az ő boltjukat más termékek miatt keresik fel fel. Ugyanakkor saját tapasztalatait is megosztotta velünk az üzletláncok kapcsán, eszerint több boltban már nemcsak a 2,8-as, hanem az 1,5-ös tej elvihető mennyiségét is szabályozzák, és a csirkemellből sem vásárolható 2 kilogrammnál több, és ezt szigorúan ellen­őrzik is.