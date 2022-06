Miklós Péter lett a Tornyai János Múzeum, Könyvtár- és Művelődési Központ főigazgatója, őt választotta kedden a közgyűlési többség.

Lapunk is beszámolt róla, hogy Megyesi Beáta, aki januártól töltötte be a posztot, nem sokkal a próbaideje lejárta után lemondott a posztjáról. A megbízatásra ketten pályáztak, Miklós Péter, aki korábban igazgatója volt a Tornyainak, illetve a múzeum és a művelődési központ összevont intézménynek. A másik jelölt, Gál Boglárka, aki ugyancsak művelődésszervezési területen dolgozik. Mindketten megfeleltek a feltételeknek. A pályázókat július közepén a közgyűlés által létrehozott véleményező bizottság is meghallgatta, a grémium Miklós Péter kinevezését támogatta. Két külső szakértő is véleményezte az aspiránsok által beadott anyagokat.

A közgyűlésen a jelöltek szóban is kiegészítették pályázatukat. Miklós Péter elmondta, 8 éve dolgozik Hódmezővásárhely közművelődési- és kulturális életében. Programjában a tudományos-, oktatási- és turisztikai területeket emelte ki. Legfontosabb feladatának azt tartja, hogy az elmúlt időszakban kissé meggyérült intézményi kohéziót és integrációt helyreállítsa.

Gál Boglárka kiemelte, mindig is fontos volt számára, hogy jó ügy mellett kötelezze el magát. Eddigi tanulmányai, munkássága, civil szervezeti tevékenysége lokálpatriótaként alkalmassá teszi arra, hogy az összevont intézmény főigazgatója legyen.

A napirend kapcsán Kis Andrea, jogköreitől megfosztott alpolgármester a Vásárhelyi Őszi Tárlat előkészületeire volt kíváncsi.

Miklós Péter elmondta, az őszi tárlat ütemterve elkészült, október első vasárnapján nyit az országos jelentőségű kiállítás. Két kurátorral megállapodtak, a zsűrit is összeállították. Az egyetlen csúszás a katalógus összeállításánál lehet, az lehet, hogy nem október első hetére, hanem valamivel később jelenik meg.

Ha rajtam múlik, akkor lesz idén Vásárhelyi Őszi Tárlat! - szögezte le Miklós Péter.

A mostani döntésünk szinte előfeltétele annak, hogy az Őszi Tárlat sikeresen valósuljon meg idén – ezt már Márki-Zay Péter mondta, majd összegezte a pályázatokat.

Gál Boglárka eddigi közművelődési tapasztalata kiválóan alkalmassá teszi, hogy Hódmezővásárhely közművelődésével, művelődésszervezésével foglalkozzon. Remélem, hogy lesz is erre lehetősége – emelte ki, hozzátéve, hogy Miklós Péter megválasztását javasolja az elmúlt években végzett munkája alapján.

A szavazáskor a közgyűlés 8 igen és 2 tartózkodás mellett Miklós Pétert választotta meg főigazgatónak, havi bruttó 650 ezer forintos fizetéssel.