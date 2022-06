Új szakterületen „próbálta ki magát” Doby, a NAV szolgálati kutyája - tudtuk meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldaláról. A németjuhász fő profilja a dohány- és bankjegykeresés, azonban most lehetősége nyílt részt venni egy adóellenőrzésen is. A keresőkutya itt is helytállt, bár egyvalamit mégsem talált meg: a kutyakozmetikáról szóló nyugtát.

Doby a kozmetikában. Fotó: NAV

Egy magánszemély közérdekű bejelentésben számolt be arról, hogy egy Csongrád-Csanád megyei kozmetikában nem kapott semmilyen bizonylatot kutyájának szépészeti szolgáltatásáról. Ezért a NAV két munkatársa is elment a szalonba, hogy fürdetést és szárítást kérjen a hároméves Dobynak, a szolgálati kutyának.

A NAV oldalán kommentelők szerint szép lett a szőre, de a kozmetikában nem adtak nyugtát. Fotó: NAV

A bejelentés helytálló volt, ugyanis a próbaszolgáltatásról a kozmetikus nem adott nyugtát, ezért az ügyben hatósági eljárást kellett indítani. Az eset jól szemlélteti, hogy minden adózónak érdemes betartania a törvényeket, mert munkatársaink bárhol ellenőrizhetnek - hívta fel a figyelmet a NAV.