A Táncpedagógusok Országos Szövetsége Nívódíjat adományozott Fekete Mercédesz táncpedagógus, balettmester, koreográfus részére. A szegedi szakember, aki a Ladybird Studio művészeti vezetője is, az elismerést az Országos Táncművészeti Fesztivál döntőjén vehette át, ahol tanítványai különböző kategóriákban összesen tíz dobogós helyet szereztek meg. Nem sokkal korábban, a Tánc-Kiállítás Modern-Kortárs Táncművészeti Versenyen szintén taroltak versenyzői: modern balett és modern tánc kategóriában is két-két első helyet hoztak el.

Az elismerés nemcsak azért különleges számomra, mert évente mindössze egyet osztanak ki belőle, de azért is, mert klasszikus balett pedagógus kategóriában kaptam, amelyből még csak most kezdem el a mesterpedagógus-képzést. Először modern táncból akartam megszerezni, melyből most államvizsgázok – mesélte Fekete Mercédesz, aki korábban a szegedi színház táncosa volt. Ott kezdte el az oktatást is, de mint mondta, a gyerekekkel való foglalkozás lett számára az igazi szerelem. Szegeden, Szentesen, Mórahalmon és Budapesten működő stúdióiban összesen több mint 300 gyereket tanít, emellett a Tömörkény-gimnáziumban és a Premier Művészeti Szakgimnáziumban is oktat modern táncot.

A táncpedagógus úgy fogalmazott, nagyon büszke összesen száz versenyzőjére, akik a koronavírus-járvány miatti kétéves kihagyás ellenére is ilyen szép eredményeket tudtak elérni.

Ők rettentő keményen dolgoztak hétfőtől szombatig iskola mellett. Nálam azonban nem kötelező versenyezni, hiszen tudom, ez mennyire megerőltető és milyen sok lemondással jár. Ezért minden korosztályban van egy csoport azoknak is, akik csupán a tánc öröméért járnak hozzánk. Szerencsére a balett a mai napig hihetetlenül népszerű, a szülőknek az itt tanult fegyelem tetszik, a gyerekeknek pedig a tütü és a reflektorfény – magyarázta. Hozzátette, bár az operaház színpadára egyre kevesebb fiatal vágyik, a balett révén olyan értékeket kapnak, amelyekért úgy érzik, megéri a sok munka. Rájuk ezért ugyanolyan büszke, mint azokra, akik végigjárják az utat, és felvételt nyernek a Magyar Táncművészeti Egyetemre.