2022 első negyedévében az országos 2793 személysérüléses közúti közlekedési balesetből 101 történt Csongrád-Csanád megyében, ezek közül 6 volt halálos kimenetelű – közölte megkeresésünkre a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Honlapjukon közzétett tájékoztatójukból kiderül, hogy a vizsgált időszakban a járműforgalom 22 százalékkal növekedett, és 2021 első negyedévhez képest 13 százalékkal több személysérüléses közúti közlekedési baleset, szám szerint 2793 történt, ezekben 3724 fő sérült meg, közülük 5,4 százalékkal többen haltak meg, mint egy évvel korábban. A 98 elhunyt mellett a negyedév során 899-en szenvedtek súlyos, 2727-en könnyű sérülést. Előbbiek száma 19, utóbbiaké 14 százalékkal nőtt.

Kiugró volt a március

A számokból az is kiderül, hogy a havi balesetszám-növekedés márciusban volt a legnagyobb, 41 százalék az előző év márciusához képest. Az összes baleset (2793) közül a legtöbb Pest (349), Szabolcs-Szatmár-Bereg (175) és Bács-Kiskun (157) megyékben, a legkevesebb Tolnában (53), Nógrádban (54) és Baranyában (67) történt, míg megyénkben 101 ilyen eset történt.

Sok baleset a sztrádákon

Az autópályákon okozott balesetek száma is jelentősen megemelkedett, összesen 35 százalékkal, ami szám szerint 93 balesetet jelent három hónap alatt. A súlyos sérüléssel járóké nőtt a legnagyobb mértékben, 81 százalékkal, de a könnyű sérüléses és a halálos kimenetelű balesetek esetében is számottevő volt a növekedés, 40, illetve 13 százalék.

A száz kilométernél hosszabb autópályákon száz kilométerre átlagosan 8,3 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb az M5-ösre, a legkevesebb pedig az M6-osra – írta a KSH.

A Délmagyarország kérdésére a KSH azt közölte, hogy Csongrád-Csanád megyében januárban 1 halálos kimenetelű baleset történt az M43-ason, februárban az M5-ös megyei szakaszán két súlyos és egy könnyű sérüléssel járó, március hónapban pedig egy sem. Ezekből a számokból is látszik, hogy az M5-ös autópályán nem megyénkben történik a legtöbb baleset.

Gyakori a gyorshajtás

Az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott információkat elemezve a KSH arra jutott, hogy a balesetek 93 százalékáért a sofőrök felelősek. Ezeken belül a leggyakoribb ok továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt, ez 33 százalékot tett ki, amelyet az elsőbbség meg nem adása követett 29 százalékkal. A balesetek 84 százalékát egyébként személyszállító járművel idézték elő, illetve az is elmondható, hogy több balesetet okoztak a személygépkocsik vezetői és a kerékpárosok, azonban jó hír, hogy csökkent a motorosok által okozott esetszám. Nem túl kedvező adat, hogy 2022 első negyedévében 24 százalékkal több volt az ittasan okozott baleset, mint egy évvel korábban. Ez egyébként az összes baleset 8,8 százalékát tette ki.

A KSH arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a 2021. évi végleges adatok közzététele 2022. augusztus 30-án várható. Az adatokat az ORFK-tól kapják.