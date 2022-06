A száraz fű lángolt a napokban Szentesnél. A tüzet a szentesi hivatásos és a fábiánsebestyéni önkéntes tűzoltók oltották el, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem okozott károkat a környezetben – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy az erdő- és a szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyeztetettebb időszak. A jó idő beköszöntével egyre többen mennek kirándulni, és a kerti munkák is elkezdődnek.

A legtöbb esetben a tűz kialakulásának legfőbb oka az emberi gondatlanság, ami kis odafigyeléssel elkerülhető lenne – tette hozzá a szóvivő.

Az erdő- és vegetációtüzeknek is van „szezonja”. A tavaszi tüzek jellemzően a hóolvadás utáni, február–áprilisi csapadékmentes időszakra esnek. Habár a tűz használata a me­­zőgazdaságban elvesztette ko­­rábbi funkcióját, a „hagyományos” gazdálkodásnak to­vábbra is része a kora tavaszi időszakban a rét- és tarlóégetés. A gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz könnyen átterjed a környező erdőkre is.

Ekkor a tűz tovaterjedését segíti, hogy a vegetáció még nem zöldült ki, és az előző évről nagy mennyiségű elszáradt lágyszárú növényzet, illetve lomb található a területen, amely száraz időben könnyen lángra lobban. A tavaszi vegetációtüzek főként lombos erdősítésekben és fiatalosokban, cserjésekben és gyepterületeken keletkeznek.

Veszélyesebb azonban a nyár Molnár Krisztina szerint. A nyári időszakban ugyanis a hosszabb csapadékmentes, száraz és meleg időjárás miatt az erdei avar és tűlevélréteg, illetve az ott felhalmozódott elhalt gallyak, ágak teljesen kiszáradnak, és könnyen láng­­ra kapnak, szintén elsősorban a felelőtlenül gyújtott tüzek hatására. Előfordulásuk a július–szeptemberi hónapokban jellemző. Ebben az időszakban főként a fenyőerdők veszélyeztetettek, mert aszályos időben könnyen koronatűzzé fejlődik bennük akár egy kisebb avartűz is. A nyári tüzek nagy része – a tavaszi időszakkal ellentétben – főként az Alföldön pusztít.

– Bács-Kiskun és Csongrád Csanád megye száraz termőhelyű fenyveseiben szinte minden évben keletkezik erdőtűz – tette hozzá Molnár Krisztina.

Az avar- és erdőtüzek jelentős része egyébként egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Elég például az, ha nem dobnak ki még parázsló cigarettacsikket a kocsiból, vagy ha alaposan eloltják a tűzrakóhelyen szalonnasütéshez rakott tüzet.