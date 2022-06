Minden várakozást felülmúlt, hogy legalább kétezer civil ér­deklődött a csütörtöki laktanya­nap látványos programjai iránt az MH. 5. Bocskai István Lövészdandár helyőrségében. Tóth István ezredes szerint ennek egyik oka lehet, hogy a honvédelem kiemelt ügy napjainkban, részben a világban, a környezetünkben zajló események miatt.

Ugyanakkor ma­­gyarázható azzal is, hogy az elmúlt két évben a járványügyi korlátozások miatt nem tarthattak tömegrendezvényeket, márpedig az emberek igénylik a közvetlen kontaktust a katonasággal. Egy ilyen rendezvény erre kiváló alkalom.

A vásárhelyi laktanya a térség egyik legnagyobb munkáltatója, a személyes kapcsolat a családtagokon, ismerősökön keresztül már szilárd alap erre. A hozzátartozók is szívesen látják, párjuk, férjük, gyermekük milyen környezetben, netán milyen eszközökkel dolgozik a műveleti feladatokban

– fogalmazta meg a laktanya parancsnoka kérdésünkre.

A nyílt nap egyik nem titkolt célja a toborzás, bár zömében kisgyerekes családok, kisiskolások látogattak el a helyőrségbe. Tóth István ezredes szerint, ha korai életszakaszban felkeltik a kíváncsiságot, ha a gyerekeket esetleg megragadja a hazaszeretet ügye, később nagyobb eséllyel lépnek katonai pályára. Az eredmény tehát nem rövid távú ugyan, de a jövő döntéseire mindenképp hatással lehet.

Különösen, hogy szeptemberben első évfolyamával a laktanya területén, a régi nőtlen szálló épületében indul el a katonai középiskola és kollégium. Ez a tényező talán vonz­erő a fiataloknak.

A rendezvény idején nem csupán a kapunál oldották fel az egyébként megszokott szigorú belépést, a laktanya területén is szabadon mozoghattak a civilek. A laktanya parancsnoka hangsúlyozta: a korábbi tömegrendezvények tapasztalatával a statikus programokat és a gyakorlati bemutatókat is egy jól megközelíthető helyre tervezték. Így a nagyobb látogatószámmal is biztonságot te­­remtettek.