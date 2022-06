Újabb látványossággal bővül a Móra Ferenc Múzeum legújabb, A legendás vadnyugat – Cowboyok és indiánok című kiállítása, amelynek kapuját június 25-én, szombaton, a Múzeumok Éjszakája keretében nyitják meg a nagyközönség előtt.

Ez a totemoszlop gyakorlatilag az utolsó eleme annak a nagyszabású kiállításnak, amely a legendás vadnyugatot mutatja be. A körülbelül tíz méter magas oszlop egy műtárgyi másolat, egy létező, indián totemoszlop alapján készült. Kinézetében, színében, a festés módjában is megegyezik az eredetivel. A totemoszlopok mindig az ősök lelkét megmintázó állatfigurák révén mesélik el a különböző törzsek, népcsoportok őseinek történetét – mondta el lapunknak Fogas Ottó múzeumigazgató.

Forrás: Török János

Arról is beszélt, hogy a kiállításon az indián díszítő motívumok között is kalandozhatnak majd a látogatók. Látható lesz a Magyar Néprajzi Múzeumtól kölcsönzött, eredeti fejdísz, békepipa, amulettek, fegyverek, különböző ruhadarabok – bőingek, ágyékkötők – is. A tárgyi kiállítási anyagon túl tematikus blokkokkal szemléltetik majd az indiánok mindennapjait, többek között az indián gyermekkor világát, a harcászatot és a kézművesség érdekességeit is megismerhetik az érdeklődők.

Emellett lesz a kiállításnak egy kiegészítő része Amikor rézbőrű volt az alkony címmel, ahol a magyar indián közösség tagjai által készített tárgyakat mutatunk be. Ők a Bakonyban több évtizeden keresztül őrizték az indián hagyományokat, mások mellett Cseh Tamás is a közösség tagja volt, az ő relikviái is megtekinthetők lesznek – részletezte Fogas Ottó.

Elmondta, jelenleg az utolsó finomhangolások zajlanak a kiállítóterekben.

Most teszik ki az utolsó feliratokat, igazítják végleges helyükön a tárgyakat, valamint beállítják a világítást. Minden műtárgy a helyén van, már csak a látogatókat várjuk – mondta lelkesen, majd a kiállított tárgyak vonatkozásában személyes kedvenceiről is beszámolt lapunknak.

A tárlat cowboyok világát bemutató részén is érdekes relikviák várják majd a látogatókat, például az az eredeti kalap, amelyet Tom Selleck hordott a Monte Walsh című westernfilmben, valamint Xántus János fegyvere, az úgynevezett Henry-karabély.

A személyes kedvenceim a cowboy részen természetesen a Bud Spencer-Terence Hill filmek kellékei, a fegyverek és övek, mert gyerekkorom szép emlékei kapcsolódnak azokhoz a filmekhez. Az indián részből pedig az az eredeti fejdísz, amely Amerikából érkezett a Néprajzi Múzeumba, majd hozzánk. Fejtől a talpig ér, hagyományosan sastollból készítették, rendkívül látványos – mondta el a múzeumigazgató.