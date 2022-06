Olvasóink a megye több településéről jelezték: ítéletidő volt arrafelé is. Üllésről jégről, felhőszakadásról, villámlásról, dörgésről számoltak be, az áram is elment. Szikin átrendezte olvasónk kertjét a viharos szél, sok eső esett. Vihar volt Felgyőn, és ahogy mi is tapasztaltuk, Szegeden is. Csongrádon faágakat is leszakított a viharos szél, amint azt galériánkban is megnézhetik.