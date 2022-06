Negyedik alakalommal rendezték meg szombaton a Szent-Györgyi Albert Agórában a Szegedi Papucs Napját, melyen a gyerekeké és a meséké volt a főszerep.

A megnyitón Orbán Hedvig, a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatója arról beszélt, hogy minden ilyen alkalommal megújul, átalakul a szegedi papucsról szóló kiállításuk. Megjegyezte, ehhez ők csak helyszínt biztosítanak, hiszen ahogyan a kiállítás megszervezésében, úgy a Szegedi Papucsért Alapítvány létrejöttében és a papucs hungarikummá nyilvánításában Szögi Csabának van a legtöbb szerepe.

A nap megnyitóján Szögi Csaba, a Szegedi Papucsért Alapítvány elnöke kiemelte, 2015-ben jelent meg egy újságcikk arról, hogy vége a szegedi papucsnak, megszűnik Sallai Tibor látványműhelye, és ő ekkor döntött úgy, hogy ez nem történhet, meg a papucsnak léteznie kell. Megjegyezte, ünnep a szombati nap, hiszen 2022 van, a szegedi papucs pedig van, volt és lesz is a mesterek és az agóra segítségével, ráadásul már túl vannak két papucshímző tanfolyamon is. Hozzátette, idén a gyerekek helyezték a hangsúlyt, mert azt szeretnék, ha ők is megkedvelnék a szegedi papucsot.

Meseíró pályázatot hirdettek

A megnyitót gyermek néptáncbemutatók színesítették, de elhangzott Móra Ferenc: Pillangós papucsok című verse is. Továbbá papucsmese pályázatot is meghirdettek, melyről Kiss Ágnes, a Kövér Béla Bábszínház igazgatója és Schneider Jankó, a színház művészeti vezető elmondta, 4-6. osztályosoktól 2-4, míg a 7-8. évfolyamosoktól 4-6 oldalnyi terjedelmű mesét várnak, melynek a szegedi papucsról kell szólni. A részleteket a színház felületein teszik közzé, pályázni pedig szeptember 30-ig, a magyar népmese napjáig lehet.

Mesés kiállítást nyitottak meg

Ahogyan Orbán Hedvig is jelezte köszöntőjében, egy új kiállítás is megnyílt a nap során. A szegedi papucsok mesés világába kalauzolják a látogatókat a Dabasi Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület egyedi, a szegedi papucsok mesei motívumvilágából kiinduló installációja által, valamint Attalai Zita, Ferenczy Noémi-díjas iparművész újraalkotott csodáin keresztül. A tárlaton láthatók a gyerekpapucsok az alapítvány gyűjteményéből és a ma alkotó papucsos mesterek, papucshímzők munkái is.

Attalai Zita papucstervező és Ligetvári István építész, a Dabasi Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület elnöke a tárlat megnyitóján közölték, szeretnék a papucs hírét visszahozni a közéletbe, valamint szeretnék elérni azt is, hogy minden magyar nő ruhatárában ott legyen a papucs, ezért a kortárs dizájnnak megfelelő papucsokat tervez Attalai Zita. A papucstervező szerint a magyar nők öltözékének olyan darabja a szegedi papucs, amely egész Európában egyedülálló.