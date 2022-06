Bár még mindig vannak, akik nem hajlandók tudomásul venni a változást, összességében nyugodtabb lett a közhangulat Csanádpalotán az időközi választást követően

– mondta Perneki László, aki egy hónapja lett a kisváros polgármestere. A személyeskedő, nagy feszültséggel járó kampány után a választás sem a megszokott volt ezúttal, hiszen jó száz-százötven máshonnan betelepített ember is leadta a voksát. A változást azonban ez sem tudta megakadályozni.

A palotaiak többsége megértette, hogy semmi értelme az ellenségeskedésnek. Ezért külön hálás vagyok

– hangsúlyozta.

Amikor az elmúlt két és fél év értékelésére kértük, azt mondta, nehéz örökséget vett át. A környező települések a pályázati lehetőségeket kihasználva sokat fejlődtek, miközben Palotán csak néhány, saját erőből finanszírozott kisebb beruházás történt.

A korábbról maradt pályázatok elszámolása hiányos, az önkormányzat vállalkozásoknak tartozik. Nehezíti a helyzetet az is, hogy az utóbbi időben Palota elveszítette hagyományos térségközponti szerepét, megszűntek az intézményfenntartó társulások.

Az első feladataim egyike volt, hogy felkeressem polgármester kollégáimat a környező településeken, és újraépítsem a korábbi együttműködést

– tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy bár az átadás-átvétel megtörtént, a hivatalban is káosz fogadta az új vezetést. A megbízott jegyző, Kriván Norbert beadta a felmondását, így most keresik az utódját, addig is a hivatal egyik munkatársa látja el a feladatait. A létszám hiányos.

Sziszifuszi munka lesz mindent rendbe tenni

– jegyezte meg. Hozzátette, ebben a munkában az új képviselő-testület tagjai is részt vesznek, akik nem vesznek fel tiszteletdíjat. Azt ígéri, néhány héten belül lakossági fórumot hívnak össze, tájékoztatják és meghallgatják az embereket. Ami a jövőbeni terveket illeti, a kilátások ugyancsak borúsak.

A háború és az azt kísérő gazdasági válság nagyon ne­­héz helyzetet teremtett, alaposan meg kell fontolnunk, miként tudunk előrelépni

– mondta a polgármester.