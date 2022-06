Ötven jelentős ember nyughelyén helyeztek el életrajzi adatokat és képeket tartalmazó QR-kódokat a szegedi zsidó temetőben. A Pick Szeged Zrt. támogatásával megvalósult projektet Ábrahám Vera, a Szegedi Zsidó Hitközség archívumának vezetője, Frauhammer Krisztina, az archívum munkatársa és Pataricza Dóra történész kezdeményezte.

A Szegedi Zsidó Hitközség sírkertje szerintem az egyik legkülönlegesebb és legszebb temető az országban. Kiválóan alkalmas oktatási célokra is. Szeretnénk, ha a sírhelyek jobban hozzáférhetők lennének, ha diákok is kilátogatnának a sírkertbe, ahol 150 év története nyugszik – mondta el lapunknak Ábrahám Vera, akinek az üknagyapja is a sírkertben nyugszik.

A temetőben körülbelül tízezer sír található, a tervek szerint a közeljövőben további 150 nyughelyre helyeznek majd el QR-kódokat.

Az első ötven sír kiválasztásánál próbáltuk a közismertebb elhunytak nyughelyét QR-kóddal ellátni. Ugyanakkor a hitközségi tagjaink hozzátartozónak sírjait is elláttuk kóddal, akiknek leszármazottai szerettek volna részt venni a projektben és elláttak minket a szükséges információkkal a családjukról – részletezte.

A szegedi sírkert a debreceni után hazánk második zsidó temetője, ahol az információátadásnak ezt a modern megoldását alkalmazták. QR-kódot kapott mások mellett Löw Lipót, Pick Márk és Heller Ödön. Az archívum vezetője azt is elmondta, az ötven sírhelyen korántsem ötven ember nyugszik. Kódot kapott ugyanis a téglagyári gettóban elhunytak emlékműve és az első világháborús emlékmű is, amelyek több száz sírt jelölnek.

Fotó: Török János

Buk István, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke hozzátette, a zsidó családok régen az imakönyvekben rögzítették a főbb családi eseményeket. Ez a szokás azonban a kor előrehaladtával elkopott. A mai fiatalok már számítógépen rögzítik a jelentős eseményeket, tárolják a fotókat, a QR-kódos technikával ehhez a változáshoz igyekeztek alkalmazkodni.

Nem halnak meg igazán, akiket nem felejtenek el – hangsúlyozta Buk István.