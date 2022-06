A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Szakmai Közlekedésrendészeti Verseny megyei döntőjét tegnap Szegeden. A rendőrök először a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgatermében tették próbára magukat. Ott elméleti feladatokat kellett megválaszolniuk, egyebek mellett KRESZ-kérdéseket tettek fel nekik.

A tesztlapok kitöltését követően négy versenyszámban – karos forgalomirányítás, motoros és járőr-gépkocsivezető, valamint baleseti helyszínelő – mérték össze szakmai tudásukat.

A rendőrök a Napfény park parkolójában is versenyeztek, de ami a szegedieket valóban érintette, az a karos forgalomirányító rendőrök vetélkedője volt, mert ők a forgalomban, azaz éles helyzetben versenyeztek a Csongrádi sugárút és a Párizsi körút kereszteződésében. Itt kiderült, hogy a kereszteződésben álló rendőrnek határozottnak kell lennie, észre kell vennie a szabálytalankodókat, és figyelnie kell saját testtartására is. Többek között ezt is pontozták a versenyen.