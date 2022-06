Országszerte, így Csongrád-­Csanád megyében is megszaporodott a szabadtéri tüzek száma. Perzselő a hőség, a szél pedig gyakorta erős.

Rengeteg munkát ad a tűzoltóknak

Egy autóablakból kidobott csikk pillanatok alatt hatalmas tüzet csiholhat a száraz pusztán, vagy a gabonatáblákban. Vannak olyan települések, amelyeket nem is egyszer érintett szabadtéri tűz. Például Székkutast, ahol több alkalommal is lángra kapott az ősgyep a pusztán. Még a tavalyi gyeptűz nyomai is látszanak itt-ott.

Június 11-én lakatlan melléképület és a környező aljnövényzet égett a 47-es főút 178-as kilométerszelvénye közelében. A tűz a település szélmalmát is veszélyeztette. Legutóbb hétfőn, Székkutas határában, a Hódmezővásárhelyt és Kardoskutat összekötő út mentén égett az ősgyep 5 hektáron.

Az elmúlt napokban Dócra, Sándorfalvára, Mórahalomra is riasztották a tűzoltókat, ahol aljnövényzet, száraz fű és avar égett, Maroslelén pedig szalmabálák kaptak lángra. Makó környékére többször is vonultak a lánglovagok.

Aggódva figyelték a hatalmas füstöt

Legutóbb hétfőn, Makó-Rákos és Csanádalberti között keletkezett tűz egy gabonatáblában.

A nemzeti park szürkemarha-telepe közelében volt a tűz, Csanádalberti határától néhány kilométerre a gabona égett

– mondta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere, aki úgy tudja, a kombájn műszaki hibája okozhatta a tüzet. Az albertiek aggódva fi­­gyelték a füstöt, meg a széljárást, nehogy a közeli állattelep bajba kerüljön. A tűzoltók gazdák segítségével fékezték meg a lángokat.

Nemrég Nagymágocson is égett a gabona, méghozzá a házak közelségében.

A Szendrei utcaiak vették észre, hogy a kertvégükben lévő gabonatábla kigyulladt. Azonnal hívták a tűzoltókat, akik hihetetlen gyorsasággal érkeztek több városból is. A lakók a szomszédokat is riasztották, hogy a kertvégükből pakoljanak el minden éghetőt. Aki nem volt otthon, azoknál megtették maguk, vagyis odafigyeltek egymásra, ami rendkívül tiszteletreméltó

– mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere, aki hívta az elérhető gazdákat is, hogy a tűz megfékezéséhez szántsanak egy védősávot.

Bármi okozhatta a tüzet, hivatalosan még nem tudjuk. Viszont sokan arra gyanakszanak, hogy egy léggömb le­­hetett a probléma. Az egyik nagyfeszültségű póznán látni lehetett egy kipukkant figurás „fólialufit”, még az is lehet, hogy az okozta a zárlatot.

Kidobott csikk is okozhat tüzet

Molnár Krisztina, a Csongrád-­Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője elővigyázatosságra kért mindenkit.

Nagy a szárazság, az idő pedig szeles. Kérünk mindenkit, amit lehet, tegyünk meg azért, hogy megelőzzük a szabadtéri tüzeket. Se vonatból, se autóból ne dobálja ki senki a csikket, vagy az üdítősüveget. A kirándulók, ha az erdőben tüzet gyújtanak, azt kellő körültekintéssel oltsák el. Előfordul, hogy a betakarítást végző gépek okoznak tüzet, de olyan is volt, hogy a kombájnos dobott ki csikket, és abból lett baj. Sajnos szándékos gyújtogatás is előfordult már

– tudtuk meg a szóvivőtől.