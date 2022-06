Az elmúlt 2 és fél hónapban az volt a legfőbb célom, hogy minél több dorozsmaihoz eljussak, hogy minél többen megismerjék azt az értékrendet, amelyet képviselek. Sikerült. Nagyon sokan a támogatásukról biztosítottak, valamint nagyon sok szeretetet kaptam az emberektől, ezek pedig se­­gítettek átlendülni a támadásokon, amelyekből nem keveset kaptam a kampány alatt

– mondta el Ruzsa Roland önkormányzati képviselőjelölt (Fidesz–KDNP), akit a kampányidőszakról kérdeztünk.

Vasárnap időközi önkormányzati választás lesz Kiskundorozsmán, Szeged 1-es számú választókörzetében, miután a korábbi képviselőt, Mihálffy Bélát országgyűlési képviselőnek választották április 3-án. Ruzsa Roland megjegyezte, az aláírásgyűjtések, kopogtatások során a választópolgárok arról számoltak be neki, hogy a következő években is olyan jó szándékú, tenni és segíteni akaró képviselőt szeretnének, mint Mihálffy Béla volt.

Az elmúlt 12 évben Mihálffy Béla munkája által egy olyan közösségi erő jött létre Dorozsmán, amelyre korábban nem volt példa, és amelyre láthatóan szüksége van a településrész lakóinak. Éppen ezért szeretném a jövőben ezt megtartani, továbbépíteni a térség országgyűlési képviselőjével közösen. Ahogyan a kampány alatt is tettem, úgy a jövőben is a támadások helyett a tervek megvalósítására és a békés együttműködésre helyezem a hangsúlyt. A dorozsmaiakkal közösen szeretném építeni Kiskundorozsmát, a programpontokat is velük együtt, őket meghallgatva alakítottam ki a kampányban

– hangsúlyozta.

Ruzsa Roland hozzátette, ha vasárnap bizalmat kap, akkor az emberekhez odafordulva, a problémájukat meghallgatva és képviselve dolgozik majd június 27-től. Megjegyezte, már a kampányidőszakban sokan megkeresték személyesen és telefonon is, ő pedig igyekezett a lehetőségekhez mérten minden ügyre megoldást találni Mihálffy Béla országgyűlési képviselő segítségét kérve, akinek hálás a támogatásáért és a tanácsaiért.

Sok-sok rendezvényen, közösségi programon is jártam, így az egészen fiataloktól a nyugdíjasokig minden korosztállyal találkozni tudtam. Mindegyik helyszínen elmondtam, hogy ahogyan a kampány előtti 10 évben, valamint az eltelt 2 és fél hónap alatt tettem, úgy a jövőben is támogatom a dorozsmai közösségeket és a helyi rendezvényeket. De mi is szerveztünk programokat és utcafórumot is, szombaton pedig utcabált tartunk Dorozsmán

– mutatott rá.

Az önkormányzati képvise­lőjelölt leszögezte, az értékteremtő beruházások mellett egy békés, biztonságos Dorozsmát szeretne létrehozni, éppen ezért a közbiztonságot is fejleszteni szeretné, főként a kis­­kertes részeken, ahol a közvilágítás és az utak javítására is szükség van. Hozzátette, a polgárőrök kiváló munkát vé­­geznek, hálás nekik a tevékenységükért, és a jövőben is támogatja őket.

Ruzsa Roland lapunknak be­számolt arról, hogy a kampány alatt több országos politikus járt Kiskundorozsmán, és mindannyian támogatásukról biztosították őt. Megjegyezte, azok az intézkedések, amelyeket az utóbbi időben a kormány az emberek javára hozott, tehát az árstopok, a nyugdíjemelés és a családtámogatások, pozitív fogadtatásra leltek a do­­rozsmaiak körében, hiszen számukra is nagy segítséget jelentenek.