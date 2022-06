Tinédzserkori álma volt Sári Évá­­nak a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadának meghódítása.

Kamaszként mindig édesanyámmal mentem megnézni a szabadtéri előadásait. Már akkor mondtam, hogy itt szeretnék egyszer énekelni. Két évtizedet kellett várni, de sikerült

– mesélte.

Először 2018-ban az Apáca­show főszerepében láthatta a Dóm tér közönsége, 2019-ben a PS Produkció We will rock you musicaljében remekelt, tavaly pedig a Nők az idegösszeomlás szélén című előadásban ka­cagtatta az újszegedi színpad nézőit.

Számomra soha nem az számít, mennyi ember előtt lépek fel. Öt nézőnek is ugyanolyan lelkesedéssel énekelek, mint több ezernek. De emlékszem, mielőtt az Apácashow elkezdődött volna, egy pillanatra megijedtem. Egy nagy diszkógömbben álltam, ami szétnyílt az előadás kezdetén. Egy apró résen lestem ki, és amikor megláttam azt a rengeteg nézőt, egy másodpercre elakadt a lélegzetem. Persze aztán vettem gyorsan egy nagy levegőt, és semmi baj nem volt

– idézte fel első Dóm téri élményét.

Pénteken és szombaton Björn Ulvaeus, Benny Andersson és Tim Rice világsikerű musicaljében lép az újszegedi színpadra. A PS Produkció Sakk (Chess) előadása Cornelius Baltus rendezésében és Kentaur lenyűgöző látványvilágával várja a közönséget, amelyben Sári Éva Florence szerepét alakítja.

A Sakk a szívem csücske a 2010-es bemutatója óta. A történet egy politikai és egy szerelmi szálon fut. Florence már Amerikában született, de magyar származású. A családnak disszidálnia kellett, az édesapját elvitték az oroszok, ami borzasztó fájó pont az életében. Folytonos sértettség és fel nem oldott feszültség dolgozik benne. Emellett nagyon erős nő, aki sokáig irányítja párját, az amerikai sakknagymestert, de eljön az a pont, amikor már nem tudnak tovább együttműködni. Beleszeret ugyanis egy másik, ráadásul orosz és nős férfiba. Sok vívódáson kell keresztülmennie

– részletezte a színésznő. Kiemelte, karrierje eddigi egyik legnagyobb kihívása ez a szerep.

Szinte minden jelenetben benne vagyok, nehéz, de csodálatos. Végig a színpadon van a zenekar és a kórus is, ami különlegessé teszi az előadást. Csodálatosan szép dalok hangoznak el. Így énektechnikailag is ne­­héz. És persze az érzelmi skála is nagyon széles, amin végigmegy Florence

– fejtette ki, majd azt is elmondta, még a szereplők lépései is szimbolikus jelentéssel bírnak az előadásban.

A Sakk musical után júliusban négy este a Mamma Mia! ABBA-musicallel lép fel a Dóm téri színpadon.