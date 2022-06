Emberpróbáló időszak volt a Szegedi Szimfonikus Zenekar életében az előző két évad, hiszen a pandémia csonka évadokat és sorozatban meghiúsult fellépéseket hozott. A kedden zárult évadukat azonban már ismét átitatta az öröm, ugyanis minden meghirdetett, bérleti koncertjüket sikerült megtartaniuk.

Jelentette ez a Vaszy- és a Fricsay-bérlet hat plusz a bónusz előadását, valamint a Csokimatiné és a nagyszínházi Délelőtti hangversenyek 4-4 előadását – összegezte Gyüdi Sándor zenekarigazgató az évadzárón.

A produkciók közül kiemelte A csodafa című előadást, amelyet a Kövér Béla Bábszínház társulatával közösen alkottak meg, és fontos küldetésükhöz híven a legkisebbeket szólították meg a darabbal. Emellett örömmel számolt be arról is, hogy a Lázár Ervin Program keretében kétezer iskolás fiatal körében népszerűsítették a klasszikus zene értékeit, akik hangszereket is kipróbálhattak, sőt a dirigálás fortélyaiba is belekóstolhattak.

Az évadban a Szegedi Nemzeti Színház hat bemutatójában közreműködtek a szimfonikusok, továbbá a Szegedi Kortárs Balett Concerto/Vadak/A szent című estjén is. Szegeden kívül többek között Hódmezővásárhelyen, Szarvason, Temesváron, Kecskeméten, Budapesten és Magyarkanizsán is vendégszerepelt a társulat.

Gyüdi Sándor elmondta, a következő évadban nem változnak majd a bérletkonstrukciók. Ezekben Pál Tamás négy, Gyüdi Sándor egy-egy produkciót dirigál majd, a vendég karmesterekkel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, a fiatalokra fókuszálnak majd. A 2022/23-as évadban a Szegedi Nemzeti Színház hét produkciójában működnek közre.

A hagyományok szerint ezen az évadzárón is köszöntötték a jubiláló kollégákat, ez alkalommal Hotzi Zoltán fagottművész kapott jutalmat, aki negyven éve erősíti a zenekart. Az igazgató azt is közzétette, hogy melyik muzsikus teljesítette az évadban a legtöbb szolgálatot: Suhanyecz Szilárd ütőhangszeres zeneművész. Az ülés végén pedig a társulat tagjainak voksai alapján Szabó László kürtművész nyerte el az Év Zenésze kitüntető címet.

Az ünnepség után nem pihent sokat a társulat, este már a dómban adnak Dante 700-koncertet, amely során Liszt Ferenc Ünnepi hangok szimfonikus költeményét és Tóth Péter Isteni pokol oratóriumát hallhatják a megjelentek.

Június 28-án a szegedi karmester kurzus zárókoncertjét adja a társulat a Korzó Zeneházban. Július 13-án hagyományos Ajándékkoncertjükkel kedveskednek a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadán a közönségnek, majd 29-én és 30-án a Juronics Tamás által rendezett La Traviata operában működnek közre.

Augusztus 23-án a dómban adnak koncertet a Nemzetközi Biblikus Konferencia keretében, augusztus 29. és szeptember 4. között pedig új, szegedi, kulturális programot indítanak útjára, mégpedig egy nemzetközi karmesterversenyt. A zenekarigazgató azt mondta, ez a megmérettetés a tervek szerint a jövőben Fricsay Ferenc nevét viselő rendezvény nulladik évfolyama lesz, azaz a tesztüzem.