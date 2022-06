Ha esetleg elgondolkozott volna valaki azon, hogy a bölcsődék miért csak földszintes épületben vagy a földszinten vannak, akkor annak Farkas Ádám szegedi tűzoltó meg tudja adni a választ: ez a szabály, magasabban ugyanis nem lehet bölcsődét létesíteni. A szegedi tűzoltó hadnagynak egyebek mellett ilyen kérdésekre kellett válaszolnia a VII. országos tűzmegelőzési vetélkedőn, amelyet a napokban rendeztek meg a katasztrófavédelmi oktatási központ péceli objektumában. Az egyéni versenyben a Pest megyei Borbás Balázs tűzoltó főhadnagy bizonyult a legjobbnak, a második helyet Csongrád-Csanád megyéből Farkas Ádám tűzoltó hadnagy szerezte meg, harmadik helyezett pedig Kozsilné Juhász Szabina tűzoltó hadnagy, Hajdú-Bihar megyei versenyző lett. Az előkelő helyezést megszerző Farkas Ádám lapunknak elmondta, hogy korábban pedagógus volt, éppen tíz éve, hogy kitalálta: tűzoltó lesz.

Vonulós szerettem volna lenni, oda is vettek fel, de aztán mégis a tűzvédelmi szakterületre, azaz irodai munkára kerültem. Ez egyébként nem nagy probléma, mert így jut időm két kisgyermekemre, akik közül az egyik fiú 3,5 éves, a nagyobbik pedig szeptemberben kezdi az iskolát – mesélt családjáról. Farkas Ádámnak hobbijai is vannak. Ha éppen nem dolgozik, és nem is a gyerekekkel van, akkor fut, de nagyon szeret szörfözni is. Futóversenyeken egyébként rendszeresen indul is.

A mostani versenyről elmondta, hogy nem volt könnyű, sokféle jogszabályt kell fejből tudnia. A vetélkedőn katasztrófavédelmi igazgatóságonként két-két tűzmegelőzési területen dolgozó szakember vett részt, akik egyéniben és csapatban is összemérték tudásukat. A nap első felében az egyéni verseny első feladatsorát oldották meg az indulók, a kérdések az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényre, az országos tűzvédelmi szabályzatra, az égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatos jogszabályokra és más szakmai szabályokra vonatkoztak. A csapatok emellett gyakorlati feladatokat is végeztek, két berendezett helyszínen. Egy kazánházban és egy irodaként szolgáló helyiségben tartottak tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, amelyről jegyzőkönyvet készítettek. Sok egyéb mellett figyelniük kellett a tűzvédelmi jelölésekre, a tűzoltó készülékek megfelelőségére, az épületszerkezeti problémákra. A gyakorlati feladat összetett kihívásokat is tartalmazott.

A versenynap második felében az egyéni felkészültség vizsgázott. A versenyzőknek az országos tűzvédelmi szabályzattal, a tűzvédelmi műszaki irányelvekkel, illetve a szabványokkal kapcsolatban egy applikáció használatával kellett megválaszolniuk a szakmai kérdéseket.

A csapatok versenyét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyerte, megelőzve a fővárosi szakembereket. A dobogó harmadik fokára – mindössze két ponttal elmaradva a második helyezettől – a Hajdú-Bihar megyei igazgatóság versenyzői állhattak fel.