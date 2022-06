Országhatáron túlnyúló jövőképet képzelek el Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyének. Azt szeretném, hogy Szeged felnőjön Arad és Temesvár mellé, hiszen ez a két város fénysebességgel előzte meg Szegedet és a régió legtöbb szereplőjét – mondta el pénteken Szegeden Bányai Gábor, akit májustól a dél-alföldi gazdaságfejlesztési zóna élére neveztek ki.

Kormánybiztosként most először tartott sajtótájékoztatót a megyeszékhelyünkön, ahol elárulta, Szabadka és Csongrád-Csanád megye együttműködését is erősíteni szeretné, ennek érdekében hamarosan tárgyalóasztalhoz ülnek Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével. Bányai Gábor közölte, bár Bács megyéből származik, ott él feleségével és öt gyermekével, de Szegeden született újjá, hiszen a szegedi klinika szakemberei mentették meg az életét, amikor elkapta a koronavírust.

Mi nem pályázatokat értékelünk, hanem azon dolgozunk, hogy az önkormányzatok, egyházak, intézmények, civil szervezetek és vállalkozások pályázatai beadhatóvá váljanak. Például ha hiányzó forrás van, akkor azt előteremtsük a kormánnyal egyeztetve, így van ez több szegedi pályázattal is. Mind a 3 megyében, 14 választókerületben és csaknem 200 településen együttműködésre van szükség ezek megvalósításához, pártállástól függetlenül kell tenni azért, hogy ezek a vágyálmok valóra váljanak – magyarázta.

Bányai Gábor jelezte, a fejlesztési tervek közt ott van például a 47-es számú főút négysávosítása, az M9-es autópálya megépítése, valamint a Homokhátság vízvisszapótlása is, mely Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyének is fontos. Továbbá a Szegedi Tudományegyetem elképzeléseit is támogatja, míg az épülő Science Park kapcsán úgy fogalmazott, ez nemcsak víziót, hanem lehetőséget kínál a tudás várának nevezett Szegednek egy nagyságrendi ugráshoz.

Azt szeretné tehát kormánybiztosként, hogy a jelenleg papíron lévő ügyek beruházásokká váljanak. Ennek érdekében az elmúlt két hétben már többször egyeztettek Mihálffy Bélával, Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselőjével. Utóbbi a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy rendkívüli mennyiségű fejlesztési forrás érkezett Szegedre az elmúlt 12 évben és bízik abban, hogy ez az irány folytatódik a közös munka által. Mihálffy azt szeretné, hogy a kormány támogatásával és az egyetemmel együttműködve Szeged az innováció központja legyen.

Az elmúlt két hétben áttekintettük a folyamatban lévő ügyeket, köztük a harmadik híd tervezését is, amelyet meg kell gyorsítanunk, hogy mielőbb elindulhasson a kivitelezés. Emellett szó volt a vízvisszapótlásról is, mert az az egész országnak az érdeke, hiszen a Homokhátság hazánk éléskamrája, a gazdáknak pedig vízre van szükségük a termeléshez – emelte ki.

Mihálffy jelezte, a Dorozsmai út felújításáról és a Szilva utcai körforgalom kétsávosításáról is egyeztettek már.