Jonas Källman és Joan Canellas távozásával sokáig kereste a vezérét a pályán a Pick Szeged férfi-kézilabdacsapata a 2021–2022-es szezonban. A két klasszis távozása mellett sérülések is hátráltatják folyamatosan a munkában Juan Carlos Pastor és tanítványait. A csapatkapitány Bánhidi Bence továbbra is hátfájdalmakkal küzd, így már hosszabb ideje nem lépett pályára. Egyelőre azt sem tudni biztosra, a bajnoki döntőn számíthat-e rá a szakmai stáb. Luka Stepancic sem játszott még egy percet sem a szezonban, így nem valószínű, hogy a szezon két legfontosabb meccsén törik meg ez a sorozat. Jó hír viszont, hogy az utolsó alapszakasz-mérkőzésen öt góllal visszatért a csapatba a kupaelődöntőben megsérülő Matej Gaber. Rá védekezésben és támadásban is kulcsfeladatok várnak egészségesen, akárcsak a sokat fejlődött Rostára.Ebben a szezonban háromszor találkozott eddig a Szeged és a Veszprém. Kétszer a bajnokságban és egyszer a magyar kupa elődöntőjében. Ősszel idegenben 26–26-tal zárult a bajnoki, majd az áprilisi alapszakasz-bajnokit – amely döntött a döntő pályaválasztásáról – 29–27-re, a kupaelődöntőt pedig 30–27-re vesztette el a Tisza-parti együttes.

Idén többször is közel jártunk ahhoz, hogy legyőzzük a Veszprémet, de nem sikerült. Ha visszanézzük a magyar kupa elődöntőjét és a legutóbbi hazai bajnoki rangadót, láthatjuk, hogy sok ziccert hibáztunk. Elsősorban ezen kell javítanunk, illetve védekezésben is jobban kell teljesítenünk. Hiszen ha stabilak vagyunk hátul, gyors lerohanásokból könnyű gólokat szerezhetünk – nyilatkozta a klubhonlapon Juan Carlos Pastor, aki elégedetten beszélt csapata elvégzett munkájáról is az elmúlt időszakból.

A sajnálatos BL-búcsú miatt a májust gyakorlatilag teljesen zavartalanul készülhette végig a Pick Szeged a címvédés jegyében. A Pastor, Krivokapics, Damjanovics, Acsimov fémjelezte szakmai stáb gyakorlatilag egy minialapozást csinált végig a játékosokkal, miközben a sérültek rehabilitációjára is jutott idő szerencsére.

A veszprémieknek a bajnoki döntő mellett hátravan még a Bajnokok Ligája szuperhétvégéje is Kölnben (az a Kielce lesz az elődöntős ellenfelük, amely 2016-ban kilencgólos hátrányt dolgozott le ellenük a döntőben).

A magyar bajnoki viszont semmivel sem helyettesíthető, így nem csoda, hogy ismét óriási az érdeklődés a finálé első meccse iránt. Tegnap kora délutánig nagyjából hétezer jegy kelt el a szegedi találkozóra. A meccsnapon már nem lesz jegyértékesítés a helyszínen, így aki szeretne ott lenni a szuperrangadón, az online vagy ma 15 és 18 óra között a Pick Aréna jegypénztárában válthat belépőt.