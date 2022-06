Megérkezett Szentesre a kilencedik tramtrainszerelvény is a spanyolországi Valenciából. A kilencedik jármű sínre helyezését Lázár János építési és beruházási miniszter, orszá­g­gyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalán. A tramtrain továbbra is próbaüzemben van, tehát ingyenesen használható.

A Technológiai és Ipari Mi­nisztérium beszámolója szerint a próbaüzem csak azután érhet véget, hogy a bővebb menetrendi kínálat biztosításának minden szükséges műszaki feltétele megteremtődött. A díjfizetés bevezetésének így minden ellenkező híreszteléssel szemben még nincs időpontja. A jelenlegi közlekedési rendben és a díjmentes közlekedési lehetőségben bekövetkező bármiféle változásról a szaktárca és a MÁV-Start előzetesen, időben tájékoztatja majd az utazóközönséget és az érdeklődőket.

Forrás: Lázár János facebook oldala

Lázár János korábbi beszámolója szerint egyébként összesen tizenkét tramtrain jár majd a két megyei jogú város között, tehát hamarosan további három szerelvény érkezésére számíthatunk. Egy márciusi lakossági fórumon beszélt arról is, hogy a tramtrainvonal hossza jelenleg Hódmezővásárhelyen 3,5 kilométer, amit meg lehet duplázni, vagy akár 7, 8, 10 kilométerre lehet növelni. Hozzátette, naponta 1800-2000 ember használja a tramtraint, a szerelvények tele vannak, és nem csak azért, mert jelenleg ingyenes.