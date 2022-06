Csalóra figyelmeztet a makói vonatkozású közösségi oldalakon egy most keringő felhívás. Ennek szövege szerint egy alacsony, kopasz, teltebb férfi járja az éttermeket, vendéglátó helyeket és azt a mesét adja elő, hogy van egy marhatelepe vagy valami hasonló, és oda szeretne rendelni az embereinek ételt a hétvégén tartandó arató bulijára.

Azt hiteti el, hogy jön a felesége, Zita - aki sosem érkezik meg -, akivel a részleteket pontosítani lehet. Ad is egy telefonszámot, ami persze kamu. Mindeközben különböző ürügyekkel pénzt próbál kicsalni. A felhívás szerint a férfi nagyon megnyerően, hihetően adja elő a mondandóját.

Mindez kísértetiesen emlékeztet egy néhány évvel ezelőtti történetre, amelyről lapunk is beszámolt. Akkor egy hasonló külsejű férfi azzal kért kölcsönt emberektől, hogy az akkori polgármester rokonának adta ki magát, illetve volt a mostanihoz hasonló szövege is, amivel az ismert makói énekest, Luigit is átverte.

Akkor azt mondta, exkluzív zenés-táncos rendezvényt szervez, és ennek belépőjegy-bevételéből komoly részesedést ad majd az énekesnek, ha fellép. A helyet azonban le kell foglalnia, az ételt-italt meg kell rendelnie, és erre előleget kért a neves előadótól – aki jóhiszeműen belement a dologba. A rendezvényből természetesen nem lett semmi és a pénzt sem látta viszont.

A közösségi oldalakon közzétett felhívásra reagálva többen azt írták, tudni vélik, ki az illető. Többen meg is neveztek egy Makó-Rákoson lakó férfit, aki hasonló bűncselekmények miatt már volt büntetve. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság lapunk érdeklődésére azt írta, nem kaptak bejelentést ilyen ügyben.