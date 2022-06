Motorost ütöttek el a Kossuth Lajos sugárútnál, 17.30 körül hatalmas volt a dugó a belváros felé vezető irányban - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától. A baleset részleteiről felvilágosítást kértünk a rendőrségtől. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A bevezető fő utak egyébként is tele voltak, a Szabadkai úton és a Hattyasról befelé szép hosszú sor állt a vasúti átjárók előtt, ahogy a hídfeljáróknál is, torlódott a forgalom az Aradi, Dugonics, Mars, Csillag térnél is.