Első alkalommal rendezték meg a kézművesmesterek fellegvárában, Buharában a Nemzetközi Aranyhímző és Ékszer Fesztivált, amelyen a Népművészeti Egyesületek Szövetsége segítségével hazánkat négy alkotó képviselte, egyikük Brczán Éva, a deszki Arany Kezek Kézműves Műhely vezetője volt. A fesztiválra mintegy 50 országból 150 mester érkezett, hogy bemutassák a különböző kézműveskultúrákban jellegzetes aranyhímzéseket és ékszereket. Brczán Éva a Magyarországon elterjedt aranyhímzést mutatta be az üzbegisztáni világkiállításon, ahol workshopot is tartott, így sokan szemügyre vehették az áthajtásos technikát, amelyet alkalmaz és tanít is.

A fesztivál után lapunknak elmondta, több üzbég időst is lenyűgözött az, hogy Magyarországon még ilyen hagyománya van az aranyhímzésnek, és hogy az ő fején az a főkötő volt a fesztivál alatt, amely még a dédnagymamájáé volt. Rengeteg elismerést kapott az általa alkalmazott technikáért is, amely az üzbégek szerint igen nehéz, de az is sokak tetszését elnyerte, hogy a néptáncban is megjelenik az aranyhímzés a viseleteken.

Hozzátette, az ötnapos program célja az volt, hogy bemutassák, a világban ki hogyan csinálja az aranyhímzést, de helyben ez munkaadási és -szerzési lehetőség is volt, hiszen sokan foglalkoznak ezzel, tehát a hímzés a megélhetésüket jelenti. Éppen ezért csak nagyon keveseknek árulják el a technikáik titkát, Brczán Évának mégis sikerült 3 titokkal hazatérnie, sőt, meghívást is kapott egy helyi szakembertől egy üzbég tanulmányi útra.

Megjegyezte, a fesztivál alatt tanultakat továbbadja, hiszen Deszk mellett Békés megyében és a határon túl is oktatja a hímzést, valamint hamarosan Kisújszálláson is lesznek tanítványai. Mindemellett pedig a deszki szerb iskolába járó harmadik és negyedik osztályosok is elsajátítják a műhelyórán az aranyhímzés legfőbb lépéseit.

A folytatásról azt mondta, augusztusban Újvidékre mennek kiállításra, miközben megrendeléseket teljesítenek. Most a deszki egyházközségnek készítenek kehelytakarót. Az újszentiváni múzeumnak főkötő készül, ugyanis ott már látható egy bánáti népviselet, de annak éke, a főkötő még hiányzik.