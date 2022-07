A lézeres látásjavító műtétek leginkább a rövidlátás korrigálására alkalmasak, tehát a mínuszos dioptriák kezelésére

– minderről a Saint James Szemklinika két szakembere, Perényi Kristóf klinikavezető főorvos és Dienes Lóránt szemészeti adjunktus beszélt a közelmúltban online, a klinika Instagram-oldalán.

Főként a lézeres látásjavító műtétekkel kapcsolatos tévhitekről beszéltek, így felhívták a hallgatóság figyelmét arra is, hogy lézeres műtétet csakis 18 éves kortól lehet végezni akkor, ha az előzetes alkalmassági vizsgálaton megfelelt a páciens.

Abban az esetben is van megoldás, ha valaki nem alkalmas a műtétre, de mindenképp szeretne megszabadulni a szemüvegétől, számára az ICL kezelés javasolt, amelynek során egy műlencsét ültetnek be neki. Olyan, mintha a szemgolyó bel­­sejébe helyeznék a kontakt­lencsét, amelyet sosem kell kivenni.

Egyszer elég elvégezni

Szóba került az is, hogy a legtöbb lézeres műtét hibahatára fél dioptria körüli, de ez nagyban függ a kiindulási dioptriától. Ha valakinek –10-es dioptriája volt, akkor nála jóval nehezebben jósolható meg a hibahatár, de ha valakinek például csak –2-3 dioptriája, akkor kisebb lesz a hibahatár – mutattak rá. A klinika egyébként garanciát vállal, tehát ha valakinél nem érik el a kívánt eredményt, mert a szaruhártya gyógyulási mechanizmusa eltér az átlagostól, akkor térítés­mentesen elvégzik a ke­­zelést újra. De a szakemberek szerint ez extrém ritka eset.

A dioptriák romlása egy bizonyos korban megáll, amikor már nem nő tovább a szemgolyó. A műtétet akkor érdemes elvégezni, amikor már elérte a páciens ezt a kort. A esetek 99,9 százalékában érdemes egyszer elvégezni a lézeres látásjavító műtétet, de igen ritkán előfordul az, hogy tovább romlik a műtét után a szem, ezért ebben az esetben ismét el kell végezni a beavatkozást.

A kontaktlencse deformál

Érdemes tudni azt is, hogy aki kontaktlencsét visel, annak az alkalmassági vizsgálat előtt 10 nappal szemüvegre kell vál­­tania annak érdekében, hogy pontos eredményeket tudjanak megállapítani a vizsgálatok során. A kontaktlencse ugyanis deformálja a szaruhártyát. De lehet-e kontaktlencsét hordani akkor, ha a műtét után visszaromlik a szem? Erre a kérdésre a két szakértő azt mondta, ehhez mindenképp vizsgálatokra van szükség, mert sokszor nem megfelelőek a készen kapható lencsék, speciális kontaktlencse rendelésére van szükség a műtött szem esetében.

Perényi Kristóf és Dienes Ló­­ránt felhívta a figyelmet arra, hogy 40 éves kor felett a lézeres látásjavítást követően számítani kell arra, hogy szükség lesz olvasószemüvegre. Ezt az okozza, hogy a szemlencse rugalmassága elkezd csökkenni, ami kö­­zeli látásnehézségeket okozhat. 50 éves korban már biztosan kell segédeszköz, 60 évesen pedig nélkülözhetetlen – tették hozzá.

Pihenés és napszemüveg

Fontos, hogy a műtét után legalább 8-10 napig, a szaruhártya visszahámosodásáig ne érje idegen anyag, így víz sem a szemet. A beavatkozás utáni első hetet a pihenésre kell szánni, kímélni kell a szemet. A második héttől már lehet olyan sportot végezni, amelynek során nem éri rázkódás a fejet, vagy ütés a szemet. Így el lehet menni futni, biciklizni és konditerembe is. Az első pár hétben védeni kell a szemet a fertőzéstől, éppen ezért az uszodával, a szaunával is várni kell egy hónapot

– emelték ki.

A vitaminok nagyban nem befolyásolják a műtét utáni gyógyulást, de a szakemberek szerint ettől még érdemes azokat szedni, hiszen az egészség védelmében hasznosak.

A napszemüveg viselésére azért van szükség a lézeres látásjavítást követően, mert védeni kell a szemet az UV-sugárzástól, így a szobában, villanyfényben nincs szükség a napszemüvegre, csak a szabadban, valamint a szoláriumban, a műkörmösnél és a hegesztőszalonban.

Kiderült, a glaukóma, vagyis a zöldhályog nem akadálya a lézeres műtét elvégzésének. Az előzetes vizsgálatok során felmérik a páciens alkalmasságát, megállapítják, milyen fokozatú a zöldhályog, ezután pedig döntenek a szakemberek arról, alkalmas-e az illető a műtétre.