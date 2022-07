Az év eddigi legmelegebb napján vagyunk túl: kora délutánra 40 fok fölé kúszott Szegeden a hőmérő higanyszála. Ilyen hőséget már úgy is nehéz elviselni, ha az ember csak rövid ideig van a szabadban, akadnak azonban, akiknek kint kell dolgozniuk akár egész nap, vagy olyan munkát végeznek, ahol extrém hőhatásnak vannak kitéve. Őket kérdeztük, hogy bírják a hőséget. Beszéltünk a hídon dolgozó és a belvárosban vezetéket fektető munkásokkal is, nekik az óránkénti pihenő és a sok víz az, ami kis felfrissülést je­­lenthet. Ennél már csak a grillcsirkés bódéban rosszabb a helyzet: ott 8 gázégő megy folyamatosan az alkalmazott háta mögött, aki így 70 fokban üldögél napi 12 órát. Ő – mint mondta – a hőségben is a napra jár ki hűsölni.

Nehéz ilyenkor fizikai munkát végezni

A Belvárosi hídon dolgozó munkások például a tűző napon cserélik a dilatációs elemeket. Van, amelyikük hosszú fekete nadrágban, bakancsban és munkavédelmi mellényben dolgozik. – Meg lehet szokni – vonta meg a vállát a férfi. Mosolyogva nyilatkozott, mint mondta, nem olyan vészes a helyzet. Annyi hűtött vizet kapunk, amennyit kérünk, és ha már nagyon melegünk van, beülhetünk a kocsiba, vagy elmehetünk a pihenőbe is a híd lábához – mesélte. Majd fordultak is vissza munkájukhoz, de még utánunk szóltak: vigyázzunk magunkra ebben a nagy melegben.

Pár sarokkal arrébb, a Roosevelt téren vezetéket fektetnek. Bár ottjártunkkor éppen árnyékos részen ásták a vezetőárkot, ők is javarészt a napon dolgoznak. A markológépben ülő férfi egy vizes törölközőt borított a fejére, többen póló nélkül la­­pátoltak – ennyit tudtak tenni komfortérzetük javításáért. Borzalmas így fizikai munkát végezni. Elveszik az energia, és a figyelem is lankad. Váltva ülünk be hűsölni a klímás kocsiba, és óránként van 10 perc szünetünk az árnyékban. De így is elfogy napi négy liter víz fejenként – mesélte Horváth István.

A hídfelújítás nem állhat meg a kánikula miatt. Fotók: Karnok csaba

Hetven fokban ül napi tizenkét órát

Persze nem biztos, hogy feltétlenül könnyebb azoknak, akik fedett helyen dolgoznak. A Napfény Parki gíroszsütőnél például annak ellenére, hogy a sütőlemezeket kifele fordítják, a forgó hús közelében több mint 50 fok van. – Sok vízzel ki lehet bírni. Vagy még úgy se – mosolygott Gránicz Péter. Mint mondta, amikor csak lehet, kimennek a kis házból, a kinti levegő ugyanis hűvösebb. Az igazi felfrissülést viszont az a pár perc jelenti, amíg a klimatizált bevásárlóközpont mosdójában vannak.

Náluk is van azonban, aki melegebb helyen dolgozik. Nagyjából 70 fok van itt – mondta a napon álló bódéból grillcsirkét áruló hölgy. Ő napi 12 órát dolgozik úgy, hogy 8 gázégő megy a háta mögött. De este 6 körül már befejezem a sütést – tette hozzá mosolyogva. Mint mesélte, a sütöde előtt, a napon még a mostani hőségben is felfrissülés számára állni, előfordult már, hogy bent rosszul lett a melegtől. Napi 6-8 litert iszok, így lehet túlélni ezt a meleget – mondta.

Jövő héten is kitart a kánikula az előrejelzések szerint.

A megye legforróbb települései

Szeged ugyan a napfény városa, de ezen a nyáron Derekegyház és Pitvaros a megye legforróbb települései. Június 30-án például Derekegyházon 37,9 Celsius-fokot mértek, amivel az ország 5. legmelegebb települése lett, a kilencedik helyen pedig Pitvaros szerepelt, 37,6 Celsius-fokkal.

Szeretnénk már végre lemaradni a toplistáról – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. A településen erdő is van, de a központban is rengeteg, több évtizedes korú és terebélyes fa található, évről évre rengeteg csemetét is ültetnek. Mégis, ahogy mondják, gatyarothasztó a hőség náluk. – Bennünket el­­kerülnek az esők. Itt meg az utóbbi 3 hónapban jó, ha 25 milli csapadékot mértek. A másik ok az lehet, hogy a fák közötti területeken sokszor kis hőkatlanok alakulnak ki, beszorul a meleg – mondta a polgármester. Szabó Istvántól tudjuk, a derekegyháziak igyekeznek az ügyes-bajos dolgaikat kora reggel elvégezni, 11 órára szinte kiürül a falu, csak az van az utcán, akinek feltétlenül muszáj. Az önkormányzat pe­­dig párakaput épít a művelődési házhoz és az óvodába is.

Lehet, hogy azért szerepelünk ilyen „előkelő” helyen a hőséglistán, mert nálunk van meteorológiai mérőpont, sok településen viszont nincs – vélte Radó Tibor, Pitvaros polgármestere. Náluk is van párakapu a művelődési háznál. A közintézményekbe pedig bárki betérhet egy pohár hideg vízért. Az ezt igénylő időseket naponta keresik fel, hogy ne nekik kelljen a hőségben például gyógyszertárba vagy boltba menniük.