A jó birkapörköltnek ugyanaz a titka, mint minden más ételnek: az tudja jól megfőzni, aki szereti – árulta el nekünk a falunapi bográcsos főzőverseny egyik résztvevője, Horváth Norbert. Egy családi-baráti társaság tagjaként ragadott fakanalat, és délután 1-től négy-öt óra alatt készült el a finomság. A csapat másik tagja, Nagy Gábor elárulta: kisfia harmadik születésnapját ünneplik.

Az elmúlt két évben nem volt ilyen rendezvény a járványveszély miatt. Nagyon hiányzott már, hogy újra együtt legyünk, beszélgessünk, nevessünk – mondta.

Az óföldeáki falunapra élettel telt meg a Návay-kúria környéke, az egykori őspark. A főzőversenyre 25 csapat nevezett be, helyiek és elszármazottak, akiknek az önkormányzat biztosította a főzéshez szükséges húst. Hirdettek sütiversenyt és fotópályázatot – utóbbi legjobb alkotásai hamarosan a községházát fogják díszíteni vászonképként. A kúria épülete előtt színpad állt, ahol volt rendőrkutyás és harcművészeti bemutató, felléptek többek között a földeáki népdalkörösök, illetve az apátfalvi hagyományőrzők.

Amint az szokás, ünnepi képviselő-testületi ülést is tartottak, ahol átadták az idei Óföldeákért kitüntető címet. A díjazott idén Vass Józsefné, aki hosszú éveken át lelkiismeretesen vezette a helyi szociális otthont. – Amikor elkezdtem itt a munkát, minden nap csomagoltam, hogy én ezt nem csinálom. Végül 31 évig maradtam – mesélte. Ápolónőként kezdte, később főnővér lett, végül 1991-től 2008-ig vezette az intézményt. Szép, de nehéz hivatásáról azt mondta, az idősekre mindig családtagként tekintett. Ma is részt vesz Óföldeák közösségi életében. Ez mindig is egy összetartó falu volt, itt mindenki ismer mindenkit – mondta. A kitüntetés meglepte, nagy örömmel vette át.

Az óföldeáki falunap szombaton késő este, utcabállal ért véget. A színpadra olyan sztárokat hívtak meg, mint Luigi, a Janicsek testvérek és Sláger Tibó – tudtuk meg Simonné Sinkó Erika polgármestertől.