Éppen 15 esztendeje, 2007-ben vette fel első lemezét az akkor még csupán ideiglenes, egyszeri formációként alakult Budapest Bár. A lemezbemutató koncerteken azonban akkora népszerűséggel robbantak be a hazai zenei életbe, hogy Farkas Róbert zenekarvezető és felesége, Gáncs Andrea, az együttes menedzsere számára rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy korántsem csupán egy mérföldkőből áll az a különleges út, amelyen elindultak.

Csak egy olyan albumot szerettünk volna készíteni, amely kávéházakban szólhat, és magyar dalokat tartalmaz. Amikor összetrombitáltam a tíz énekest, még egyáltalán nem gondoltam, hogy egy koncertező zenekar lehetünk, hiszen az énekesek nagyon aktívak voltak a saját együttesükkel. A Katona József Színházban tartottuk a lemezbemutatót, és akkora volt az érdeklődés, hogy egy este rögtön két telt házzal nyitottunk – idézte fel a kezdeteket Farkas Róbert.

A zenekar azóta a 12. nagylemezének kiadására készül, több mint ezer koncerten vannak már túl. Kezdetben az 1920-as, 1930-as évek budapesti kávéházainak hangulatát felelevenítő táncdalokat, kuplékat hangoltak újra, az elmúlt esztendőkben azonban már napjaink külföldi és magyar slágereivel, valamint saját számokkal is bővítették repertoárjukat.

Immár száz évet ölel fel a műsorunk. Nekem nagy szerelem volt a múlt századelő kora. Gyerekként a korszak szinte összes filmjét láttam, nagyon tetszett az a világ. Budapesten majdnem hatszáz kávéház működött, több mint a felében élő zene volt. Az éttermi cigányzenészek nótákat, csárdásokat játszottak, a kávéházakban kuplékat, sanzonokat, francia, német, amerikai hatásra íródott dalokat. Ez a világ magával ragadott. Sok dal feledésbe merült mára, ezért gondoltam, hogy az emblematikusakat összegyűjteném egy albumba – mesélte a zenekarvezető, aki azt is elmondta lapunknak, mire a legbüszkébb az elmúlt 15 év vonatkozásában.

Egyrészt arra, hogy ez a nagy csapat másfél évtized múltán is együtt van és alkotóképes, hogy a mai napig ugyanúgy élvezzük a koncerteket, mint a legelsőket. Ez nagy dolog, hiszen eklektikus a felállás, a rock, a dzsessz és az alternatív műfajból is vannak énekeseink. Igazi családdá váltunk. A másik legnagyobb öröm és büszkeség számomra, hogy generációkat kapcsol össze a muzsikánk, hiszen a koncertjeinken rendszeresen látunk pici gyereket, szülőt, nagyszülőt együtt szórakozni. Baráti és családi kapcsolatokat is összetart a Budapest Bár – fejtette ki Farkas Róbert.

Kiemelte, mindig nagy örömmel koncerteznek a napfény városában.

Sokat játszottunk már Szegeden, szeretjük a várost, a szabadtéri játékokon fellépni pedig nagyon előkelő és különleges élmény számunkra – mondta, majd azzal folytatta, hogy ez alkalommal is fergeteges bulira számíthat a szegedi közönség.

A 15 éves jubileumra új albummal készülünk, már több számunk elkészült, amelyek el is hangzanak Újszegeden. Nagyon pörgős, táncos, igazi vidám, nyári hangulatú koncertet adunk. A legújabb dalok mellett saját számokat és feldolgozásokat, régi kedvenceket is játsszunk majd. A zenekar hat énekessel érkezik, velünk lesz Behumi Dóri, Rutkai Bori, Frenk, Ferenczi György, Lovasi András és Mező Misi – mondta el a zenekarvezető.