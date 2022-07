Programokból pedig volt bőven, minden korosztály megtalálta a neki tetsző elfoglaltságot, de persze nem mindenki számára szólt csak a szórakozásról ez a nap. Szűcs Zoltán, egy szentesi vendéglátóhely szakácsa például az ebédről gondoskodott, ami 80 liter babgulyás volt. Ínycsiklandóan gőzölgött a leves az üstben, ezért mielőtt megkóstoltam, megbeszéltük, hogyan és miből készült. – Szívvel-lélekkel kell főzni, ennyi a titka. Harmincöt éve főzök, már nem nagyon szoktam mellé nyúlni. 10 kiló sertéshús és öt kiló füstölt nyúlja gazdagítja a levest – tudtuk meg.

Az udvaron lehetett letelepedni enni és közben érkezett az édesség, a meggyes kocka. Kisalbert Roland, aki most fejezte be a harmadik osztályt, szintén kivette a részét a munkából: asztalt széket pakolt, hordta a süteményt. Ebéd után azért szórakozásra is maradt ideje, az íjászkodást próbálta ki a forráskúti fiú.