A nyár beköszöntével egyre több motoros baleset történik megyénkben is. Lapunknak Hangai József, az OMSZ Dél-alföld Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa elmondta, jellemzően koponya-, gerinc- és végtagsérüléseket kell ellátniuk egy-egy ilyen esetnél.

Biztosítsuk a helyszínt először

A mentőtiszt kiemelte, ha motoros balesetet észlelünk, akkor elsősegélynyújtóként először a helyszínt biztosítsuk, vagyis gondoskodjunk arról, hogy segítségnyújtóként mi magunk ne sérülhessünk meg, valamint a balesetet szenvedett személy se szerezzen további sérüléseket. Például állítsunk meg egy autóst, és kérjük meg arra, hogy kapcsolja be a vészvillogót, valamint kérjük meg arra is, hogy hívja a 112-t.

Ezután szólítsuk meg, óvatosan rázzuk meg a sérültet. Ha reagált, akkor tájékozódjunk a sérüléseiről és rögzítsük a nyaki gerincét úgy, hogy a feje mögött helyezkedünk el, a könyökünk a talajon vagy a combunkon van, a sérült fejét pedig a fül magasságában tartsuk meg mindkét oldalról. Ha nem reagál és nincs légzése, akkor azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést.

Ne vegyük le a sisakot, ha nem muszáj

A mentőtiszt közölte, a bukósisakot csak akkor vegyük le a motorosról, ha újraélesztésre van szükség, vagy légúti elzáródás fenyeget. Ehhez mindenképp két személyre van szükség.

Az egyiküknek továbbra is tartania kell a fejet, miközben a másik kikapcsolja a sisakot, majd a sisakrostély alá benyúlva folyamatosan fejti le azt. Ha hányást tapasztalunk a motorosnál, akkor az oldalára kell fordítani, ehhez viszont már legalább három ember szükséges. Egyik a fejet tartja, miközben ketten a vállnál, a csípőnél és a combnál, egymás kezét keresztezve fogják meg és fordítják az oldalára úgy, hogy a fej is követi ezt a mozgást.

Figyeljük a tükörben, hogy ki van körülöttünk

Jelezte, ha azt látjuk, hogy a sérült combja duzzadt, deformált, akkor a bokánál fogva egy tengelyirányú húzást kell végezni, mert ilyen esetben felmerül a combcsonttörés gyanúja, ezzel a mozdulattal viszont a fájdalmat és a vérzést is csillapítani tudjuk.

A megye életmentői között egyébként sokan vannak azok, akik a motorozásnak hódolnak, köztük Szekeres Gábor szegedi mentőtechnikus is. Ő lapunknak arról beszélt, hogy a kánikulában is nagyon fontos a védőruha és a bukósisak, hiszen a motornál nincsenek energiaelnyelő rendszerek. Hozzátette, ma már a legtöbb bukósisak lecsatolható arcpárnával készül, így annak kivételével jobban hozzá lehet férni a sérült fejéhez.

Gábor szerint a motorosoknak mindenképp érdemes elmenniük vezetéstechnikai tréningre, valamint az autósok részéről is sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség. Gyakran találkoznak olyan sofőrrel, aki nem észleli őket, ami szerinte többek közt a rosszul beállított tükrökből adódhat.