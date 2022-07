Továbbra is letartóztatásban van az a férfi, aki a gyanú szerint 2020. november 6-án többször is megszúrta várandós feleségét, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Mindezt közös gyermekük is végignézte.

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárás részeként hétfőn folytatólagos tárgyalást tartottak Szegeden, melyen a vádlott telekommunikációs eszköz segítségével volt jelen.

A nyomozási bíró közölte, a gyermek gyámja polgárjogi igényt jelentett be, miszerint 15 napon belül 20 millió forint sérelemdíj megfizetését kérik a vádlottól, miután a férfi ellehetetlenítette a kiskorú megfelelő fejlődését, családban történő nevelkedését, valamint a személyiségi joga is sérült. Továbbá a sérelem díjra igényt tartanak azért is, mert a gyermeknek komoly sérülése lett azáltal, hogy a szeme láttára történt az eset, a véres eseményeket nem tudja feldolgozni, a gyám szerint mindez az egész életét végigkíséri majd.

Hétfőn a perbeszédek során az ügyész elmondta, a vádlott konyhakéssel 32 szúrt, vágott sebet ejtett a nőn, ebből 8 önmagában is súlyos, életveszélyes lett volna. Ráadásul a kés pengéje beletört a nőbe, ezért a férfi újabb kést vett magához a konyhából és folytatta a cselekményt. Jelezte, a nő aludt, amikor a férfi rátámadt. Hozzátette, a férfi mentális állapota, személyiségzavara szerepet játszhatott a cselekmény elkövetésében, ugyanakkor nem mentesíti az alól, hogy teljes egészében viselje a következményeket.

Az ügyész szerint enyhítő körülmény, hogy a férfi büntetlen előéletű, beszámíthatósági képessége korlátozott, ezzel szemben viszont súlyosbító körülmény, hogy közeli hozzátartozóját ölte meg, ennek következményeit pedig nemcsak a vádlottnak, hanem közös gyermeküknek, valamint a megölt nő édesanyjának is viselnie kell. Az ügyész szerint nincs annál veszélyesebb személy, aki mindenféle előjel nélkül követ el ilyen szörnyűségeket, éppen ezért nem megfontolható a feltételes szabadságra bocsátása.

Társadalomra való veszélyessége miatt életfogytig tartó szabadságvesztést kért az ügyész.

A vádlottat védő ügyvéd szerint azonban a bűncselekményt egy beteg ember követte el, aki hosszú ideje általa fel nem ismert személyiségzavarral küzd, ráadásul egy nyugodt, gyermekszerető, barátokkal kapcsolatot tartó 40 éves személyről van szó.

Az ügyvéd szerint nem helytálló a szakértői vélemény, miszerint a férfi beszámíthatósági képességének korlátozottságát közepes fokúnak ítélték, úgy véli, ezt súlyos fokra kellene módosítani.

Továbbá szerinte nem súlyosbíthatja az ügyet az, hogy a nő aludt, amikor rátámadt a férje, hiszen vélhetően akkor sem tudta volna magát megvédeni, ha ébren lett volna, ahogyan a magzatelhajtás sem lehet súlyosbító, hiszen az édesanya életének kioltására irányult a vádlott szándéka. A büntetés enyhítését kérte.

Döntés szeptember 12-én születik majd, ekkor az utolsó szó jogán még felszólalhat a vádlott, aki hétfőn egyébként nem kívánt hozzátenni semmit az elhangzottakhoz.