Putnik Lázár korábbi polgármestert gazdasági bűncselekmények miatt letartóztatták, a képviselő-testület pedig feloszlatta magát, ezért kell vasárnap időközi választást tartani Újszentivánon. A körülbelül kétezres lakosú településen öten szeretnék megnyerni a polgármester-választást. Ulbert Mónika a Fidesz-KDNP támogatásával indul, de komoly ellenfele a korábban fideszes színekben országgyűlési képviselő Bodó Imre, aki most független jelöltként szállt be a versenybe. Szintén függetlenként indul a polármesteri székért Binszki Olivér, akinek az édesapja egyébként a szegedi közgyűlésben képviselő. Szeretne még polgármester lenni Maczelkáné Minyó Judit, és Waltrich Csaba is. Az újszentiváni képviselő-testület hat tagból áll, őket is meg kell választaniuk ma a helyieknek.